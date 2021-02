Trabajadores del Canal piden aumento, cantando y con batucada (Video)

Un grupo de trabajadores del sindicato del Canal de Panamá realizó una particular protesta en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados.

Cantando y con comparsas, los trabajadores exigen ajustes salariales y la regulación del pago de sus horas de sobretiempo.

Uno de los dirigentes sindicales indicó que "no quieren que los trabajadores consiga su justo aumento que se merece, com más dolor le quitan su plata, le quitan su turno, le quitan su hora de sobretiempo para convertirla en regular".

El Sindicato Panamá Area Metal Trades Council ha protagonizado diversas protestas y marchas para repudiar la actitud del administrador de la vía interoceánica Ricaurte Vásquez, el cual aseguran no les ha presentado aún ninguna propuesta para el incremento de sus salarios a los casi 10 mil trabajadores del Canal que representan esta unidad.

