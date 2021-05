Trancan con cebolla la Interamericana

Productores de cebolla de Natá, en Coclé, cerraron ayer por cuatro horas la vía Interamericana, cerca de la compañía Nestlé, para exigir la compra del producto y el pago de indemnizaciones por las pérdidas causadas por las lluvias.

La vía fue reabierta luego de acordar una reunión para hoy con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni.

A manera de protesta, los agricultores tiraron sobre la vía gran cantidad de cebolla que se dañó, debido a que no pudo pasar por un proceso de secado.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama dijo que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) va a comprar toda la cebolla en buen estado que esté en el campo y en las bodegas de los productores.

La compra del rubro "transmite una calma, una paciencia y no debe porque darse cierres innecesarios, ya que la solución la hemos dado y la seguimos dando", indicó Valderrama, en la reunión con productores de cebolla.

Hasta la fecha en Natá, el IMA y el programa Panamá Solidario compraron 31,000 quintales de cebolla por 1 millón 200 mil balboas.

Según el ministro Valderrama, hay un sector de los productores de cebolla que no asistieron a la reunión, aunque también a ellos se les va a comprar la producción en buen estado. "Siempre me he reunido en la sede de la Cooperativa, lamentablemente la Asociación llegó, pero se retiraron, inclusive a ellos se les va a comprar toda la producción", subrayó.