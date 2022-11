Tras 56 meses EEUU tiene embajadora en Panamá

Tras cuatro años y 8 meses de que EEUU no contaba con un embajador titular en Panamá, ayer llegó al país la veterana boricua Mari Carmen Aponte, quien de inmediato presentó sus cartas credenciales ante la canciller Janaina Tewaney.

Desde el 9 de marzo de 2018, con la "jubilación" del embajador John D Feeley, EEUU no había mantenido embajador en Panamá.

"Estoy encantada de estar en Panamá, después de una larga espera por fin estoy en suelo panameño, y anticipo con gran alegría conocer a todos los panameños, un abrazo boricua a todos... Panamá es muy importante para Estados Unidos, la relación bilateral es de extrema importancia, estoy aquí para subrayar esa relación y estrecharla", expresó Aponte a su llegada.

Luego tras presentarse en la Cancillería dijo que fue un placer conocer a Janaina Tewaney durante mi primer día en el país. Me encanta estar aquí para seguir estrechando la amistad que une a nuestros países como embajadora”, escribió Aponte.

La abogada boricua de 76 años había sido nominada por la administración Biden el 12 de noviembre de 2021 y la documentación respectiva llegó al Senado, el 4 de enero de 2022 y fue confirmada el 1 de octubre.

En mayo pasado, Mari Carmen Aponte tuvo que comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores. Allí, el senador Rob Portman expresó a la nominada sus preocupaciones sobre la creciente presencia de China en Panamá y destacó que el exmandatario Juan Carlos Varela cambió las relaciones diplomáticas con Taiwán a favor de Pekín.

¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la presencia de China en Panamá, particularmente el Canal de Panamá y Centroamérica en general? ¿Y por qué la persona promedio en Panamá debería preocuparse por el comportamiento chino en su país?, fue la pregunta de Portman la nominada por el presidente Joe Biden como embajadora.

Aponte dijo que su intención es asegurar que la influencia de los Estados Unidos se mantenga en Panamá como un socio confiable, basado también en los valores democráticos compartidos, como el largo historial de trabajo en proyectos juntos es importante.

Aponte fue antes embajadora en El Salvador (2012) y secretaria adjunta del Departamento de Estado Unidos para Latinoamérica (2016). Fue miembro de la junta directiva de Oriental Financial Group en San Juan, Puerto Rico, y directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en la Agencia Federal del Estado Libre Asociado en Washington, D.C.

Hasta hace poco era consultora en Washington, D.C., y, anteriormente, trabajó como consultora y abogada tanto en Nueva York como en Washington. Fue becaria de la Casa Blanca.

Aponte recibió su licenciatura en Rosemont College, en Pensilvania; hizo una maestría en la Universidad de Villanova; y se doctoró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple. Ha recibido numerosas distinciones, como doctorados honoríficos en Derecho de la Universidad de Temple y de la Facultad de Derecho del Distrito de Columbia, y recibió el premio Graciela Olivarez de UnidosUS. Habla español y francés.

Durante 2016-2017, los republicanos del Senado bloquearon su designación como embajadora para la Organización de Estados Americanos (OEA). En la administración Obama tuvo la tarea de dar continuidad al restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba.

El 21 de octubre, Mari Carmen Aponte recibió la máxima distinción de la Fundación y Asociación de Becarios de la Casa Blanca: el Premio John Gardner al Legado y al Liderazgo.

El legado de Aponte comenzó en el norte de Filadelfia en 1975, cuando se graduó en la Universidad de Temple como una de las primeras abogadas latinas de Pensilvania.

Se convirtió en una de las primeras becarias latinas de la Casa Blanca en 1979, bajo la administración del Presidente Jimmy Carter, trabajando como asistente especial de la entonces Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, Moon Landrieu.

En 1984, Aponte también fue elegida la primera mujer presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, al tiempo que mantenía su conexión con las comunidades latinas de todo el país como parte del Consejo Nacional de la Raza (ahora UnidosUS) y del Fondo de Defensa Legal de Puerto Rico.

Cuando el presidente Barack Obama la nombró embajadora en El Salvador, se convirtió en la primera mujer puertorriqueña en ostentar el título de embajadora de Estados Unidos.

Contenido Premium: 0