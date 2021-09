Trato a migrantes es inhumano y hay negociado. Video

La Comisión de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional encabezada por la diputada Zulay Rodríguez, llegó la tarde de este viernes al Albergue ubicado en los Planes de Gualaca en la provincia de Chiriquí, señalando que es inhumano el trato que reciben estos migrantes y que se está ante un negociado.

La diputada Rodríguez, quién estuvo acompañada por los diputados chiricanos Miguel Fanovich, Manolo Ruiz, así como Walkiria Chandler, Aide de Watson y Elías Vigil, recorrieron el albergue de Los Planes de Gualaca donde existe una población de mil migrantes, señalando que el trato que reciben estas personas es inhumano.

El diputado Miguel Fanovich, catálogo la situación como inhumana en contra de estos migrantes.

" Me da pena como chiricano que se haya encontrado esta situación, es infrahumano como están estás personas, unas instalaciones que datan de muchos años que pueden caerse en cualquier momento, no se está dando un trato sanitario, no hay médico, no hay luz, prácticamente no están recibiendo la ayuda que se esperaba con ese presupuesto que se le está dando a Panamá para que sea un ejemplo, es deprimente son seres humanos" señaló Fanovich.

Por su parte, el diputado Manolo Ruiz, dijo no entender cómo la directora Nacional de Migración y el ministerio de seguridad han traído a estos migrantes de un lado que estaban mal a otro lugar que están peor.

"Estás instalaciones no funcionan esto de noche no imagino cómo debe ser, no hay luz, las estructuras se están cayendo, son personas son gente, llevemos a estos migrantes a las escuelas cerca de la frontera de Panamá y Costa Rica, hay escuelas que no están ocupadas donde están los servicios de agua y luz, esto es fuera de serie, es triste la situación que viven estás personas" dijo Ruíz.

La visita de la comisión al albergue de Los Planes en el distrito de Gualaca, se da en medio de una serie de denuncias de abuso sexual, asesinatos entre otros.

Tema Migrantes un negociado

La diputada Rodríguez catálogo la situación como un negociado de comida, donde hay peces gordo que deben caer y donde el Ministerio Público no está haciendo su trabajo, ya que hay denuncias de abuso, robo y homicidio.

" Al finalizar esta gira se va a levantar un informe y será presentado al Ministerio Público, créanme los migrantes no quieren quedarse en Panamá, llevenlos directamente a la frontera ellos no son ganao ellos son seres humanos, hemos recibido denuncias de abuso a migrantes, más de

300 violaciones a mujeres, más de 200 violaciones en grupos, incluso se habla de personas uniformados de la policía en el sector de Bajo Chiquito, aquí no han desmantelado nada ni red, ni nada, las organizaciones criminales están allí, es evidente el negociado que existe" señaló Rodríguez.

La diputada Rodríguez pidió al Ministerio Público hacer su trabajo y no esperar que otros se lo tengan que hacer .

" Hemos entregado al fiscal Caraballo un informe de los albergues de menores de 700 páginas , otro de 400 páginas, a María Inés Castillo del Mides y de esto levantaremos un informe, nosotros le estamos dando el trabajo hecho no somos el MP es él quien tiene que meter a todo estos delincuentes presos que están cometiendo delitos de lesa humanidad aquí la comisión de familia se atreve, el fiscal tiene que hacer su trabajo y no un trabajo para taparle a más de cuatro su acciones, primero fue un negoceado con Crisol de razas y ahora están haciendo negociado con la miseria humana de los migrantes" dijo la diputada.

En el albergue el tema de las aguas negras es evidente, de la mano de un sin número de necesidades como la falta de suministro eléctrico, de atención de salud, tema de los alimentos y la insalubridad que se vive, donde la población en su mayoría está compuesta de mujeres y niños, incluso una gran cantidad de mujeres embarazadas que arriesgan su vida cruzar Fronteras soñando llegar a los Estados Unidos.