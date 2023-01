Tremendos Gilberto y Danilo, en cierre de Festival de Jazz

El salsero Gilberto Santa Rosa cerró anoche la vigésima edición del Panama Jazz Festival (PJF) tras una semana entera en la que este género musical se adueñó de la capital panameña.

Una multitud se congregó desde temprano en la antigua base de Clayton hoy Ciudad del Saber, para mantenerse fiel al festival forjado desde su inicio por el pianista y jazzista Danilo Pérez.

A eso de las 9:15 p.m. arrancó "El Caballero de la Salsa" y al salir a la tarima recibió ovaciones del público e inició su repertorio con el tema "Cartas sobre la mesa".

Fue magistral la interpretación "Amor para Vivir" que arrancó con Danilo "Cholo" Pérez al piano y la voz de Gilbertito, como un homenaje de Pablo Milanés.

A lo largo de la semana dieron conciertos, entre otros, el cubano Chucho Valdés, la estadounidense Catherine Rusell, Nadia Washington, Idania Dowman, Erika Ender, Lihi Haruvi y Luz Acosta.

También realizaron presentaciones el Global Jazz Womxn, Chase Morrin Trio, Farayi Malek, Marco Pignataro junto al Berklee Global Jazz Institute, el New England Conservatory, Geraldine Ehrman Jazz Quartet, el trío Children of the Light de Danilo Pérez, Brian Blade y John Patittucci, y Las Hijas del Jazz Big Band.

Las Hijas del Jazz Big Band, integrado por más de 20 mujeres de diferentes partes del mundo y que esta semana hizo su debut en el Festival, es el nuevo proyecto educativo de la Fundación Danilo Pérez que fomenta el desarrollo de la niña y la mujer a través de la música.

