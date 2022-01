Tribunal Electoral certifica que Ricardo Martinelli cuenta con fuero penal electoral

El Tribunal Electoral certificó que Ricardo Martinelli Berrocal goza de fuero penal electoral en virtud del proceso interno eleccionario que se desarrolla en el partido Realizando Metas (RM).

Conforme al artículo 260 del Código Electoral, el fuero penal electoral tendrá vigencia para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos.

Publicidad

Martinelli es presidente del partido RM, que en menos de un año se ha constituido en el cuarto partido con mayor cantidad de adherentes en el país, al tener más de 133 mil miembros.

Esto procede cuando se realicen elecciones de autoridades internas nacionales, desde la fecha en que inicia la campaña electoral correspondiente al proceso electoral de los partidos políticos hasta que quede ejecutoriada la última proclamación del evento.

En estos momentos, en el partido RM se organiza las elecciones para escoger a los secretarios nacional de la Mujer y de la Juventud, cuyas postulaciones cerraron el pasado domingo y en el día de hoy comienza la campaña electoral con la participación de dos nóminas por cada secretaría.

Las elecciones para escoger a los secretarios se realizarán el domingo 24 de abril.

La certificación de la corporación electoral lleva la firma de su secretaria general, Myrtha R. Varela de Durán.

El documento se hace público, en momentos en que la jueza Baloisa Marquínez insiste en no respetar las garantías fundamentales y el debido proceso dentro del caso New Bussines, al no reconocer que Ricardo Martinelli Berrocal cuenta con fuero penal electoral y el principio de especialidad.