Tripulación panameña varada en Colombia pide ayuda al Gobierno

Siete panameños tripulantes del buque Nissi Commander I, varado en la bahía de Santa Marta, en Colombia, desde hace un mes, piden apoyo de las autoridades del país, tras mantener un conflicto labor, con la empresa que los contrató y que los dejó a su suerte,

El buque no tiene combustible, poco alimento y no pueden tocar suelo colombiano, debido a que no cuentan con la documentación legal.

La tripulación envía este mensaje textual al gobierno de Panamá.

Reciba ante todo un cordial salud, le escribo en nombre de la tripulación panameña abordo de la moto nave Nissi Commander 1, para informarle la real situación vivida por nosotros abordo, donde hemos pasado por falta de agua, escasez de comida, donde nos ha tocado en diversas ocasiones racionar comida, beber agua vencida, comer los alimentos dejados por la tripulación anterior los mismos vencidos o prestes a vencer, la situación llegó al límite cuando fuimos obligados a salir de Rep. Dominicana y mantenernos a 60 millas náuticas sin ningún tipo de comunicación, solo podíamos enviar mensajes a nuestros familiares por el INMARSAT, siendo que por ese medio no podíamos obtener respuesta.

LEE TAMBIÉN : RELATO DE LAS VICISITUDES DE MARINOS PANAMEÑOS, SIN SUELDOS Y DEUDAS

Publicidad



En diciembre muchos de nosotros solicitamos el desembarque y el pago de nuestros salarios, a lo que el armador Gilberto Hincapié hizo caso omiso, luego de 16 días y sin provisiones nos llegó un mensaje donde se solicita dirigirse hacia Cartagena - Colombia, para descargar, tomar provisiones, efectuar los pagos y desembarque de la tripulación.

Durante la travesía se recibe otro mensaje de parte de la empresa, informando que deberíamos arribar en Santa Marta-Colombia, y una vez entrando allí se efectuaría la descarga, abasteceríamos de provisiones, combustible, pago y desembarque de la tripulación; el día 4 de enero 2021 arribamos en la Bahía de Santa Marta, el día 5 el armador Hincapié vino abordo, trajo provisiones para 15 días y nos solicitó un plazo de 5 días.

El problema llegó a las autoridades el día 18 de enero a las 2:40 de la madrugada, momento en que quedamos totalmente a oscuras, pues el armador nunca atendió los pedidos de envío de combustible(diésel), solicitados por el jefe de máquinas semanas atrás, ese mismo día las autoridades vinieron abordo para verificar la condición del buque y el porqué del apagón (black out).

Ya sin energía las provisiones traídas por el armador se echaron a perder por falta de refrigeración.

El 23 de enero a las 20:00 el armador nos envío una planta eléctrica a pedido de las autoridades colombianas, para evitar que el buque se mantuviera a oscuras en horas de la noche, pues ya representaba un peligro para el puerto y la navegación de los buques que transitan en esta área.

A partir de esa época hemos estado recibiendo la comida, ya preparada pues no tenemos como cocinar abordo, recibimos agua(2 litros por persona) y combustible para la planta eléctrica, de ese combustible usamos una parte para poder arrancar el generador principal(una hora por día)

El día de ayer 6 de febrero 2021, inició la maniobra para recibir combustible, pero por falta de certificados no fue posible realizar la transferencia del mismo.