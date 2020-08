Trump: lo de Beirut fue bomba

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sostuvo que la explosión en Beirut que las autoridades locales atribuyeron a un cargamento de nitrato de amonio fue en realidad un "ataque" con "algún tipo de bomba".

La explosión en el puerto de Beirut ha dejado al menos 63 muertos y más de 3,000 heridos.

Publicidad

"Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial", prosiguió el mandatario de Estados Unidos, contradiciendo así la versión de las autoridades locales.