Trump postula a católica y antiabortista para la Corte Suprema

Presidente Donald Trump nominó a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de EEUU, En una ceremonia en la Casa Blanca, la definió como “una de las mentes legales más brillantes del país”.

El Senado debe aprobar si cubre la vacante que dejó la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida hace una semana

Amy Coney Barrett, de 48 años y con siete hijos, es católica y defensora de las políticas antiaborto. De llegar al máximo tribunal se convertiría en la integrante más joven en ocupar uno de sus nueve puestos vitalicios.

En 1994 se graduó magna cum laude en literatura inglesa en el Rhodes College, una institución en Memphis, Tennessee Obtuvo su doctorado en Jurisprudencia, suma cum laude, en University of Notre Dame, donde fue galardonada “como la estudiante número uno de su clase”.

"Si me pregunta si me tomo en serio mi fe y si soy católica fiel, lo soy, aunque mi afiliación personal a la iglesia o mi creencia religiosa no influyen en el desempeño de mis deberes como jueza", respondió Barrett en una ocasión cuando se le preguntó si se consideraba una católica ortodoxa.