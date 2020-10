TRUMP: ¡VOLVEREMOS!

El presidente de EEUU, Donald Trump grabó un video desde el hospital militar y dijo que empieza a sentirse bien" del coronavirus, pero la verdadera prueba será en los próximos días. “Cuando vine aquí no me sentía tan bien, pero ahora estoy mucho mejor”

"Tengo que volver, porque todavía tenemos que hacer EEUU grande de nuevo”, afirmó Trump, quien ayer recibió otra dosis de Remdesivir "sin complicaciones", pero "aún no está fuera de peligro, según aseguran sus médicos.

El mandatario habló mirando a cámara durante más de 4 minutos, se mostró tranquilo y espontáneo, no parecía estar leyendo un discurso previamente escrito. El viernes tuvo fiebre y hubo un bajón en sus niveles de oxígeno

Explicó que enfermó porque no quiso reducir su agenda pública, no podía estar encerrado en una habitación arriba en la Casa Blanca a salvo...Así que me dije, que pase lo que tenga que pasar. Tengo que enfrentar los problemas, como líder tengo que confrontarlos”.

Vamos a derrotar este coronavirus, o como quieran llamarlo. Lo vamos a derrotar. Tantas cosas han sucedido… Si se fijan en los tratamientos que estoy haciendo ahora. Algunos y otros que vendrán, que los veo como milagrosos. Francamente son milagrosos...Me critican cuando lo digo pero hay cosas que vimos suceder que parecen milagros de Dios”, dijo.