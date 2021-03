Tsunamis no llegarán a Panamá, tras terremoto de 8.1 en N. Zelanda

La Agencia Nacional de Administración de Emergencias de Nueva Zelanda decretó alertas de tsunami tras dos de los tres fuertes terremotos de magnitud 8.1 y 7.4 que se dieron ayer. Hubo otro de 7.1.

El Centro de alerta para tsunamis del Pacífico indicó que oleadas son posibles en Nueva Zelanda, Tonga, Niue, Samoa estadounidense, Samoa, islas Cook, Fiyi, Vanuatu, Tokelau, y Wallis y Fortuna.

En Panamá, el Sinaproc dijo que el tsunami no representa peligro para las costas panameñas de la región. Panamá se mantiene en vigilancia y se esperan olas con alturas entre 0.3 centímetros a 1 metro con llegada entre las 4:20 a.m. y 5:00 a.m. de este viernes.