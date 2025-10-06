Nacional - 06/10/25 - 02:55 PM

Turismo en Boquete no se detiene pese a fuertes lluvias

A pesar de las fuertes lluvias registradas durante la tarde de ayer, domingo en el distrito de Boquete, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) informó que los hoteles y restaurantes de la zona continúan operando con normalidad.

Según el comunicado de APATEL, los establecimientos turísticos siguen recibiendo tanto a visitantes nacionales como extranjeros, garantizando la seguridad y calidad del servicio.

Las autoridades locales y estamentos de seguridad no han reportado daños mayores, pero se mantiene vigilancia preventiva ante posibles afectaciones por las condiciones climáticas

Boquete, uno de los principales destinos turísticos del país, ha demostrado nuevamente su capacidad de respuesta ante eventos naturales, preservando la experiencia de sus visitantes.
 

