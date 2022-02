Ucrania: 'Unos huyen, otros están con Rusia y el resto quiere paz'

La situación de guerra que se vive en Ucrania tiene a todos con la mirada centrada en esa región, esto debido que a la cantidad de muertos por los ataques , la ocupación de este país por fuerzas armadas rusas y la probable guerra nuclear por conflictos con la OTAN. Pero, ¿qué está pasando y cómo se vive en esa zona?



Crítica contactó al productor de cine y televisión José Vega, un panameño que vivió 7 años en Ucrania. Él conoce bien la situación, además, tiene varias amistades que viven en Kiev ahorita y le han brindado más detalles de cómo se está viviendo todo en estos momentos.



¿Cuál es el sentir de la población frente a la invasión: la rechazan, la apoyan, están divididos?



Hay gente que está a favor de Rusia y Ucrania, hay quienes van a empuñar un arma para defender, pero otros no. Existe una división en la zona. Un gran parte está a favor de Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Hay de todas las áreas, por lo que no se puede definir que hay un grupo dominante en este conflicto.

Existe mucho resentimiento desde el tiempo de la Unión Soviética y el tiempo de Stalin, por la forma en que se trató a todo el pueblo ucraniano. Eso se nota en la calle y en distintas regiones del país.



¿Cómo es la vida? ¿Todo el mundo encerrado o sigue la vida en la normalidad?



Sí, hay un nivel de precaución. Los metros de Kiev son muy profundos. Sí hay gente en metro, eso es que han visto cierto, pero en su gran mayoría muchos siguen en sus cases. La ciudad de Kiev está en total normalidad y las personas pueden desarrollar sus actividades hasta ahora como cualquiera que sale a trabajar o realizar sus diligencias.



Hablé con una amiga, ella es una dramaturga y sigue en su casa, es cierto que tomaron Chernóbil, pero están tranquilos y no están bombardeando la ciudad, sino puntos separados en el que haya bases militares. Obviamente es posible que haya situaciones en áreas civiles.



El que diga que los niveles de radiación han aumentado en Chernóbil no está hablando bien del tema. No hay que ser alarmistas en estos instantes. Putin sabe que eso sería algo tonto causar un daño, afectaría a Ucrania y a la propia Rusia.



También pude hablar con otro amigo, que es director de fotografía y me dijo que estaba haciendo compras en el supermercado. Me dijo que estaba bien.



En el mismo Kiev las personas circulan y hacen sus cosas cotidianas de manera normal en estos instantes hasta lo que tengo entendido.



La gente quiere salir huyendo o prefiere permanecer en su país.



Actualmente los vuelos están cancelados, el espacio áereo de Ucrania está cerrado. De hecho le dije a una de mis amistades que podría venir a Panamá, pero me dijo que no podía salir. Es cierto que hay algunos que están huyendo a lugares alejados del conflicto, pero otros en su gran mayoría han decidido quedarse en su casa. Lo más probable y como lo han podido ver es que salgan en trenes y autos particulares.



¿Cuál sería el interés que tiene Ucrania para las potencias, aparte de la aducida eliminación de neonazis?



Ucrania es uno de los países más pobres de Europa, la corrupción dañó tanto a Ucrania, desde que cayó la Unión Soviética, es un país empobrecido y corrupto. Para occidente es un país con estrategia militar. Lo que Putin desea es que Ucrania no sea de la OTAN, porque pondría misiles cerca de Moscú. Dudo mucho que Estados Unidos acepte que Rusia ponga misiles en México, es un tema muy delicado



Ahora Ucrania se quedó sola, hubo sanciones y el presidente ha tenido que salir a combatir. Mi pensar es que si ya reconociste a Donetsk Lugansk, protege esas regiones quédate ahí, no vayas más allá, pero Putin sigue con el temor de los misiles. Ahora misma Ucrania está sola, les prometieron y ahora están en conflicto.



¿Cómo es Ucrania?



Los ucranianos son personas maravillosas, durante los 7 años que viví por allá lo que pude notar es que son gente muy inteligente bondadosa, intelectual, que se cultivan, el ucraniano común del campo te da la bienvenida sin conocerte, si puede te ayuda



Son muy nobles, lamentablemente han caído en manos de corruptos. Es un pueblo grandioso, estoy muy agradecido por lo que me brindaron mientras estuve, casualmente fue para la época del accidente nuclear.



¿Cómo enfrenta la población civil este ataque?



Desde este punto, hay una parte de la población que se ha dado su apoyo a Rusia. Muchos no quieren misiles, porque esto los hace un blanco a una respuesta rusa. Todos lo ven co precaución. Si necesita salir a luchar para enfrentar una invasión lo harán, pero hasta el momento eso no se ha dado. Ucrania ha resultado el chivo expiatorio de las grandes potencias.



¿Qué esperan?



El ucraniano quiere paz, desea que Volodímir Zelenski se pueda reunir con Vladimir Putin y esto se acabe rápido, ya hay muertos y eso no es lo que quieren para su pueblo.

Hay una cantidad de información externa sobre la situación, ¿cuál es la realidad?



Los medios occidentales siempre van a ser alarmistas sobre la situación que se vive, esto en cuanto pueda hacer Rusia. Mi amiga en Kiev me dice que están tranquilos y todo lo que se puede ver en medios no es al completo toda la situación en estos instantes.



¿Cómo es filmar un documental en zona de guerra?



Esto lo quiero agregar porque tengo entendido que Sean Penn está por allá y como director de cine te puedo dar mi perspectiva.

Probablemente tenga un equipo de personas de 4 a 7 personas dispuestas en varios puntos para poder filmar lo que está ocurriendo, para ver como sucede, no creo que sea el único que está en eso. Me imagino que ha contratado gente que hable ucraniano. Por temor evitan hablar ruso y prefieren el ucraniano. La cobertura tiene que ser en lugares específicos con información concreta para captar los ataques.

Es peligroso y debe tener un buen equipo, algo que sin duda lo tiene.

