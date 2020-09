Ulloa: El mundo se ha convertido en un patio limoso; todólogos que no hacen nada

#NacionalCri Monseñor José Domingo Ulloa levantó su voz contra los "todólogos", ese grupo de personas que opinan de todo, saben de todo, pero que al momento de actuar, no hacen nada. Escucha un pedacito de la homilía y opina.

Una publicación compartida de Diario Crítica (@criticapa) el

27 Sep, 2020 a las 1:17 PDT

Reacciones

Las palabras de monseñor Ulloa calaron en las redes sociales donde los usuarios expresaron sus opiniones sobre los planteamientos del sacerdote.

La exprimera dama Marta Martinelli, escribió en su cuenta de Twitter: "Y por qué nunca dijeron nada de las atrocidades del gobierno anterior? Ya se olvidaron de los pantalones largos, hasta en la justicia se quisieron meter. Los Sacerdotes ante todo son hombres, con sus virtudes y defectos. Dios solo hay uno!".

En una línea dura se expresó el abogado Sidney Sittón, quien escribió: "Traficante de la fe... entre el bien y el mal no hay tanta distancia".

@Garbochic también criticó las palabras de Ulloa al mencionar que "Monseñor hablando de los todólogos. Aunque bueno en realidad la culpa es de los medios que le preguntan a él de todo aunque no sea el experto en el tema".

Por su parte, @jalcidesq afirmó que "Algunos utilizan las redes sociales otros la religión. El día de rendir cuentas a Dios, quién tendrá más problema, los expertos en todo o los que mientes y se enriquecen usando el nombre de Dios?

Para el @ciudadano029 "cuando la iglesia se mete a discutir con este tipo de criterios, entonces te das cuenta que algo no anda bien en ese lugar; la verdad es una institución que en este país ha perdido la poca credibilidad que le quedaba".

En tanto, @LuisEAlfaroM2 escribió que Ulloa es uno de los todólogos más grandes de Panamá. Lo entrevistan para todo....”experto en todo” mientras que @AnaMG06 siguió el pensamiento de Luis al escribir Le encanta hablar de justicia y lo que se debe hacer, y él no es capaz de poner su “casa” en orden.

@Marcogar7 fue más allá al indicar que "Hicieron ingentes esfuerzos por perpetuar el monopolio del pensamiento y la voz, y por controlar las opiniones, como las RRSS les boicotearon ese dictatorial sistema milenario, han recurrido a ofender a quienes critican a sus protegidos y a coartarles la libertad de expresión".

@alexanderpty00 considera que "Este Sr cree que estamos en tiempos de la inquisición donde moría el que ellos decían, lo malo es que usa su tarima para poner a los muy creyentes en contra de los que no piensan igual a él".