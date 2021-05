Ulloa instó a periodistas a ser generadores de encuentros con la verdad

En el marco de la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa instó a los profesionales de la comunicación ser generadores de espacio, de encuentro con la verdad, de las personas y de los acontecimientos.

“Queremos que no perdamos de vista el trabajo del periodista, que es útil y valioso sólo si nos empuja a ir ya ver la realidad que de otras maneras no sabíamos, que pone en red conocimientos que de otro modo no circularán, se permite encuentros que de otra forma no se produciría", manifestó Ulloa.

El prelado animó a todos los que, en estos momentos de dificultad para el ejercicio de sus labores. “Sabemos de sus sacrificios, de sus temores, de contagio o de perder sus empleos, porque también se ven afectados por la reducción de personal en los medios de comunicación”, añadió.

Al mismo tiempo invitó a las empresas informativas a poner el acceso a la verdad por encima de otros intereses legítimos, ya que su primera y gran responsabilidad es con la verdad y con la sociedad.

Ulloa destacó el reconocimiento a todos los comunicadores especialmente a los comunicadores en la iglesia, que no han cesado en medio de las limitaciones su compromiso de llevar la palabra a través de los medios y plataforma de comunicación.

Monseñor Ulloa en su homilía también hizo una reflexión: "¿Para qué somos cristianos? ¿Cuál es la meta que yo tengo como cristiano? Esto hoy más que nunca lo tenemos que tener claro, mi meta, tu meta como cristiano es llegar al cielo".

Sin embargo, dijo que andamos distraídos en ilusiones que nos han alejado de ese anhelo, de llegar a gozar de la vida eterna.

“No puede entrar al cielo quien descuida sus responsabilidades temporales en esta vida terrenal, no puede entrar al cielo quién es injusto, violento, o carente de sentido solidario, no puede entrar al cielo el que es carente de amor al prójimo y a la naturaleza, porque todas estas realidades nos alejan de la posibilidad de llegar al cielo”, agregó.

Ulloa lamentó que estamos sumergidos en una cultura secular, que nos hace creer que este mundo es lo único que hay, no hay más allá ni mucho menos un Dios y por lo tanto vivimos desesperados, desenfrenados para disfrutar de las cosas de este mundo y vivir ahora, porque se piensa que no hay otra cosa.

Instó a evangelizar con el ejemplo de la palabra, a tiempo y a destiempo, como lo manda la escritura, pero hay que buscar nuevos métodos para que la evangelización sea nueva y para que los valores del reino se hagan presentes en la sociedad en estos momentos.