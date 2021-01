Ulloa: la patria está herida

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa expresó que evidentemente hoy "no son las mismas circunstancias que rodearon la gesta de en 1964, pero lo cierto es que la Patria está herida por muchos males sociales, que se han agravado con la pandemia".

"Hoy tenemos nuevos mártires en esta pandemia (médicos, personal de seguridad pública, socorristas): valoremos el sacrificio de todos ellos, de nuestros seres queridos, que su partida de este mundo no haya sido en vano", manifestó el prelado en la homilía dominical y la celebración del Bautismo del Señor.

Ulloa dijo que que el país requiere de jóvenes como aquellos de 1964, con una especial sensibilidad ante la injusticia, que no les permite quedarse indiferentes y los moviliza para luchar por el bien común, por el respeto a la dignidad de la vida humana".

Según Monseñor, la grandeza de esta gesta, debe ser hoy una inspiración para los hijos de esta Patria. ¿Cómo honrar a nuestros mártires hoy? Redescubriendo y asumiendo los principios que llevaron a nuestra juventud y al pueblo a unirse".

Los adultos tenemos la responsabilidad -con nuestro testimonio y coherencia de vida- despertar en cada joven panameño, las mejores potencialidades para poder garantizar que sean ellos protagonistas de su propio porvenir, agregó el guía de los católicos.

José Domingo Ulloa sostuvo además que al comenzar este año 2021, como país tenemos que proponernos metas para hacer frente al Covid-19. Las cifras muestran que la pandemia se está agravando...ya hay más de 4,400 muertos, que no son meras estadísticas".

!No dejemos que el cansancio y la desinformación nos lleven a actitudes irresponsables. Seamos fuertes, No bajemos la guardia! ante una pandemia no respeta fronteras de clases sociales o cualquier otra forma de categorización que tan a menudo justifican una discriminación lamentable, exclamó.

Respecto al bautismo lanzó una pregunta ¿por qué hay tantos bautizados que no viven su fe? ¿Por qué otros abandonan su fe y no sienten ni nostalgia?, sencillamente es porque no se toma en serio el bautismo; no entienden su importancia ni su significado.

“Bautizarse” significa literalmente “sumergirse”, hundirse en el agua -como si uno se ahogara o muriera-, «cocerse» al calor del Espíritu, para, al salir, como un “hombre nuevo”, como un “resucitado”, resaltó el arzobispo.