Ulloa pide a la USMA volver a sus orígenes

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa presidió en la Catedral la ceremonia de toma de posesión del nuevo rector Universidad Santa María La Antigua (USMA), Francisco Blanco, repitiendo el mismo escenario de hace 55 años cuando Benjamín Ayechu asumió la primera dirección de ese centro de enseñanza superior.

Ulloa hizo un llamado a los profesores de la USMA a demostrar con sus vidas que el saber es una llave, no una cerradura Un tesoro que Dios pone en nuestras manos para beneficio de la comunidad humana, y no para regocijo personalista y mezquino. Que nuestra competencia intelectual sirva para que el bien común, sea un hecho posible y celebrado, y no para tachonar las oficinas con diplomas y trofeos.

Queremos volver a los orígenes de esta universidad, a la que su ser confesional no le quita, sino que enriquece su identidad académica. Somos la primera universidad privada del Istmo, cuyo apellido es “católica” y eso nos convierte en pioneros en darle un giro a la enseñanza superior y en la formación de ciudadanos con altos niveles de profesionalidad, pero sobre todo con valores éticos, morales y cristianos, expresó monseñor.

Sin embargo, el prelado reconoció que en los momentos actuales esto no es tan fácil, porque la cosmovisión moderna ha quedado prisionera de lo superficial, profesando un agnosticismo sobre cuánto está más allá de lo fenoménico: es decir, sobre todo lo que no es demostrable. A la USMA le corresponde en esta encrucijada de la historia, ofrecer un camino de salida a esta situación empobrecedora y reduccionista.

¿Cómo realizar los cambios en cuanto a la proyección que debemos tener frente a las actuales realidades y problemáticas, desde el humanismo cristiano de nuestra identidad católica? Cómo mantener el rumbo? Es el gran reto que tenemos, sostuvo el arzobispo.

Ulloa instó a los docentes universitarios a esforzarse por mejorar cada vez más su propia competencia y por encuadrar el contenido, los objetivos, los métodos y los resultados de la investigación de cada una de las disciplinas en el contexto de una coherente visión del mundo.

Nuestra identidad en una universidad católica, no sólo debe serlo sino parecerlo, porque el mundo de hoy está urgido de testigos de la fe que demuestren con sus acciones la misericordia y el amor de Dios; que da la esperanza que “otro mundo” es posible, con un desarrollo integral, humano y sostenible, alegó.

Una universidad no puede pretender ser católica sin privilegiar la defensa de la dignidad humana; la solidaridad fraterna; la actitud de diálogo sincero y respetuoso con todos; la apertura frente al que es diferente y quien piensa diferente; la crítica positiva ante la injusticia y las malas políticas; la promoción de la paz social, el papel de las religiones como promotoras de comunión en la sociedad. No perdamos el rumbo. Evitemos que nos lleve la ola, manifestó el prelado.