Ulloa: resistencia a cambiar, el gran problema de Panamá

El arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta sostuvo que el gran problema en Panamá es "la resistencia a cambiar", pero en temas como el Covid-19 si no cambiamos nuestros hábitos de limpieza, de salud, nos vamos a hundir todos.

Ulloa hizo un llamado a los panameños a ser responsables y acudir a vacunarse, ya que “vacunarse salva vidas”.

“La mejor vacuna es la que te pones, ya la vacuna no quiere estar almacenada sino en los brazos de cada uno de nosotros”, dijo Ulloa en su homilía dominical.

También indicó que una de las cosas que más necesita esta sociedad es descubrir que hay que volver a una vida sencilla y sobria, honrada y coherente entre palabra y vida.

El prelado destacó además que el evangelio ha de ser anunciado por aquellos que saben vivir en sencillez, en honradez y en transparencia, hombres y mujeres libres que conocen el gozo de caminar por la vida sin sentirse esclavos de las cosas.

“No son los poderosos, no son los financieros, no son los tecnócratas, no son los grandes estrategas de la política los que van a construir un mundo más humano, y eso lo tenemos que tener claro en medio de la realidad que vivimos en esta pandemia”, señaló.

En su mensaje Ulloa hizo un llamado a abandonar los criterios de este mundo: el poder la corrupción, la injusticia, el juega vivo, el preocuparnos solo por el tener y el gozar a costa de lo que sea,incluso perdiendo nuestros valores.

Además sostuvo que no es suficiente ganar siempre más, comprar más y más cosas y disfrutar de mayor bienestar, sino que una de las cosas que más necesita esta sociedad es descubrir que hay que volver a una vida sencilla,sobria y honrada coherente entre lo que decimos y lo hacemos.

“Hoy más que nunca necesitamos creyentes capaces de mostrar que la felicidad no está en acumular bienes, hoy necesitamos a seguidores de Jesús que nos recuerden que no somos ricos cuando podemos muchas cosas sino cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y compartirlas con generosidad.”, dijo Ulloa.