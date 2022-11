¡Un agricultor orgulloso de su bandera!

El pequeño productor Santana Trujillo Visuette fue el abanderado del "Día de los Símbolos Patrios" en una ceremonia efectuada ayer en el Palacio Presidencial.

El acto protocolar del 4 de noviembre, comenzó con la izada del pabellón nacional por el gobernante, seguido del Juramento a la Bandera dirigido por la presidenta de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, Ulina Mapp.

Posteriormente, el presidente hizo entrega del pabellón nacional a Santana Trujillo Visuete, distinguido este año como el Mejor Productor de Agricultura Familiar con la medalla “Rafael Grajales” en el Día del Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias.

Cortizo destacó la labor de Santana Trujillo, que en medio de la pandemia y a sus 70 años, es un ejemplo de que se puede producir alimentos de calidad para el consumo propio y de los familiares, generando ingresos para una vida digna y sana

Trujillo Visuette manifestó estar honrado por la designación que le hizo el Gobierno Nacional.

“Todo lo que siembro lo hago con amor”, dijo Santana Trujillo Visuete. “No me esperaba estas distinciones tan seguidas, las agradezco de verdad y me siento muy orgulloso de que se me tomara en cuenta. Yo soy un hombre humilde, del campo, que siempre se ha dedicado a la agricultura”, detalló el abanderado.

Trujillo Visuette nació el 26 de Julio de 1952 en el Cañaveral, provincia de Coclé y desde su niñez estableció un fuerte vínculo con la agricultura, apoyando a sus padres en la siembra y producción de yuca, maíz, arroz, plátano, caña, gallinas de patio y el ordeño de “algunas vaquitas” con producción para la alimentación del hogar y venta en el mercado local.

Posteriormente, vino a vivir a la capital y realizó diversos trabajos; sin embargo, siempre estuvo muy cerca de la agricultura. En su residencia en Chilibre, Panamá Norte, el homenajeado contó cómo fue trabajando, en compañía de productores vecinos, lo que hoy se conoce como la Finca Agroforestal Las Concha, en el área de la Cuenca del Canal, cercana a la represa Madden, donde cultiva café, plátano, aguacate, guandú, frijol de bejuco, nance, yuca, maíz, arroz, ñame y achiote; maneja dos módulos avícolas: uno de pollos de engorde y otro de gallinas ponedoras; siembra hortalizas y posee tres estanques dedicados a la cría de Tilapia.

Luego el presidente se trasladó a la tarima en calle 50 y, por su parte, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, a la tarima en la avenida Balboa para saludar a las delegaciones estudiantiles, de instituciones estatales, de organizaciones cívicas y las bandas independientes que participarán del desfile para rendirle honor a los símbolos patrios.

