¡Un diálogo entre incrédulos!

El lanzamiento del Pacto del Bicentenario "Cerrando Brechas" será hoy a las 11:30 a.m en el anfiteatro de la "Ciudad del Saber". Para el 31 de octubre del 2021 se debe contar con el documento final para la firma, que debe suscribirse para el 28 de noviembre del 2021, fecha en que se cumplen 200 años de la independencia de Panamá de España.

El Pacto es una iniciativa del presidente Laurentino Cortizo con la finalidad de lograr acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos, para sentar las bases de un mejor Panamá.

Se contempla la integración de 97 comisiones y 1,500 participantes. Habrá comisiones regionales, de temáticas nacionales y una comisión nacional general.

Se estima que para el 15 marzo se tenga un documento con las propuestas ordenadas y para el 30 de agosto se debe tener el primer borrador del Pacto del Bicentenario. Para el 31 de octubre se debe contar con el documento final para la firma.

El propósito es tener una política de Estado de 10 a 15 años. Se utilizará una plataforma denominada "Ágora" y Cabildos Abierto.

Entre los participantes se destaca a los expresidentes de la república. Ya el exmandatario y presidente del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli confirmó que se le invitó a participar via zoom en apertura del diálogo convocado. Pregunté si podía hablar y me dijeron que los micrófonos estarán silenciados. Si así empieza, esto será un monólogo y no un diálogo, expresó el exgobernante.

Las centrales obreras han sido invitadas también a participar.

El presidente del Partido Panameñista, José Blandón alega que Panamá enfrenta problemas urgentes cuya solución no pueden esperar a noviembre del 2021...hay situaciones muy urgentes y potencialmente explosivas.

El excanciller y exministro de Seguridad, José Raúl Mulino alega que con el riesgo de que le digan saboteador, la aventura del bicentenario sin dedicarle espacio a la Reforma del Estado es un despropósito. Es necesario sí, pero no para que nazca una entelequia, sostiene el opositor.

Pedro Miguel González, secretario general del PRD, sostiene que el diálogo es una oportunidad para el país y para todos aquellos que quieren dirigir a Panamá en el futuro. Es la gran oportunidad para poner las cosas en su lugar, generar un espacio de debate y de discusión para ponernos de acuerdo sobre los grandes temas nacionales, llegar a acuerdos que trasciendan las distintas administraciones”, añadió.

La coordinadora nacional del diálogo del Pacto del Bicentenario será Paulina Franceschi, egresada de la universidad de Notre Dame con un doctorado en Filosofía. Fue embajadora en Austria en el gobierno varelista, ha sido Vicerrectora Académica en la USMA y se ha desempeñado en el PNUD y durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso coordinó el informe Nacional de Desarrollo Humano. El vocero del diálogo será el perredista Rafael Mezquita.