Un fallecido y 210 nuevos casos de Covid

Panamá reporta hoy 210 nuevos casos de Covid-19, con lo que aumenta a 477,306 el número acumulado de positivos de Covid-19, según el informe del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa)

Se reportó una defunción de días anteriores con lo que el número de fallecidos acumulados se elevó a 7,361 fallecidos y se mantiene una letalidad de 1.5%.

En las últimas horas se recuperaron 213 personas por lo que la cifra asciende a 467,285. En las últimas 24 horas se aplicaron 6,686 pruebas para una positividad de 3.1%.

Los casos activos suman 2,660, de los cuales 2,544 están en aislamiento domiciliario y 116 hospitalizados.

Los que están en aislamiento domiciliario se dividen en 2,449 en casa y 95 en hoteles. Los hospitalizados son 93 en salas y 23 en UCI-

Tambien se informó que las jornada de vacunación contra la Covid-19 durante domingo y lunes en puntos ubicados en los principales centros comerciales de la capital y en la ciudad deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

Mañana, domingo durante la celebración del Bicentenario de la República, la jornada seguirá en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en el centro comercial El Dorado, Soho Mall, Alta Plaza, Mega Mall y Plaza Villa Lucre, está última en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El domingo 28 y el lunes 29 de noviembre el público también puede acudir al centro de vacunación instalado en la ciudad deportiva Irving Saladino, a partir de las 7:00 a.m., donde se colocan todas las dosis contra la Covid-19.

Informe de vacunación: Más de 174 mil dosis de refuerzo

El informe suministrado por el Programa Ampliado de Vacunación (PAI) revela que hasta hoy se han aplicado 6,019,929 dosis de vacuna contra la Covid-19 en todo el territorio nacional.

Detalla que se han colocado 3,091,612 primera dosis; 2,747,012 segunda dosis; 174,912 dosis de refuerzo y 6,393 tercera dosis para inmunosuprimidos.

La cobertura en la población meta, que es a partir de los 12 años, es de 89.5% con primera dosis y 79.5% con segunda dosis.

En la región de salud de Herrera se colocaron hoy 88 dosis y en Coclé 31 en el puesto fijo.