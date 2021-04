Una defunciÃ³n por Covid-19, la cifra mÃ¡s baja de la pandemia

Panamá registró hoy una defunción y 244 nuevos casos de Covid-19 con una positividad diaria de 4%, tras aplicar 6.092 pruebas.

Los contagios acumulado son 360,841 y las defunciones a lo largo de la pandemia totalizan 6,188 acumuladas. Para el día de hoy en Panamá se contabilizan 350,610 pacientes recuperados.

Los casos activos suman 4,043. En aislamiento domiciliario se reportan 3,470 personas y 205 en hoteles.

Hay 313 pacientes hospitalizados en salas y 55 en cuidados intensivos.

En el mundo se registran 80,373.514 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 140,849,925 casos positivos por COVID-19 acumulados y 3,013,280 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%.

Informe de vacunas

Igualmente el MINSA informa, que según el reporte emitido esta tarde por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en Panamá se han aplicado un total de 564,725 dosis desde que al país llegara el primer lote de vacunas contra la COVID-19 el pasado 20 de enero.

Desde que la terminal aérea retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 89,342 pruebas y se han detectado un total de 1,237 personas positivas por COVID-19.

En el reporte semanal de pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron al país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen el Ministerio de Salud informa que hasta el último corte se detectaron 3 pasajeros positivos por COVID-19 y se realizaron 630 pruebas.

Viajeros procedentes de Suramérica

Desde la aplicación del decreto ejecutivo 260, a partir del 31 de marzo del 2021, que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de laboratorio SARS-CoV-2 en el Aeropuerto internacional de Tocumen un total de 40 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 6,249 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Los viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a un hotel no Covid-19 para que cumplan la cuarentena de 3 a 5 días.