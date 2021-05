Una triste noticia, como todas las que nos produce la Covid-19.

Hoy me he enterado del fallecimiento de un amigo cubano que se hizo santiagueño. Escribo esta nota, porque considero el tema de interés general y porque pienso que personas como este amigo, dan pasos hacia la libertad y en defensa de un sistema libre, como lo han hecho muchos de sus paisanos. No sé exactamente la causa de su muerte, pero de todas maneras es muy sentida; aparentemente un infarto luego de vacunarse.

Faustino Figueredo salió de Cuba con sus dos hijos (Eliecer y Yaziel), aún jovencitos, en una precaria embarcación en dirección contraria a la que toman los cubanos que van hacia La Florida, en busca de un futuro mejor y escapando de la dictadura cubana. Le dieron la vuelta a la isla y quedaron a la deriva en medio de una tormenta en el Golfo de México. Un barco japonés los rescató y como ordena la bitácora marítima los trajo al primer puerto donde atracó, Colón, Panamá. Luego los llevaron a la ciudad de Panamá en medio de entrevistas y de informaciones sobre su situación. Intervino ACNUR después de que hicieran huelgas solicitando ayuda. Era el inicio de la década de los 90s, las relaciones de Panamá con Cuba no estaban a un nivel óptimo, tras el apoyo de Fidel Castro al dictador Manuel Antonio Noriega, en la crisis política que culminó con la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de noviembre de 1989. El país les dio asilo y ellos luego vinieron a Santiago; me lo encontré en la Avenida Central frente al cine María Luisa, vendiendo churros, papas rellenas y otras viandas, siempre ayudado por sus hijos. Nos hicimos amigos y compartimos algunas aventuras, como un viaje a Coiba. Me consultó sobre cómo traer a su esposa y a su hija que aún estaban en Cuba. Le recomendé que hablara con el Presidente, Guillermo Endara; para ese tiempo yo manejaba Telemetro Reporta Matutino y mantenía a mano los teléfonos del mandatario. Un día le dije: —redacte una carta con la situación de su señora y de su hija y vaya a Mariato. El Presidente Endara va a estar allá, él va a estar ocupado, pero saludará a la gente. Cuando tenga la oportunidad salude rápido y entréguele la nota y pídale por favor que la lea. Se vistió con una camisilla blanca, pantalón oscuro y un sombrero panameño y se fue al acto en Mariato donde tuvo su rápido contacto con Endara.

Así quedó el asunto, a los pocos días el Presidente le respondió que su situación estaba solucionada y en corto tiempo llegaron su esposa y su hija a suelo panameño. Endara brindo su ayuda sin ningún tipo de condición y pudo unir a esta familia, que por unos años vivió esa división que viven muchos ciudadanos en el mundo provocados por crisis económicas, políticas, sociales, pero sobre todo por la irresponsabilidad de gobiernos dictatoriales que no tienen ningún nivel de respeto, a los derechos humanos de sus ciudadanos. Finalmente en un nuevo encuentro con él, llamé al Presidente Endara y él le agradeció y le dijo que le prepararía un arroz congrí(estilo cubano) y un lechón, para cuando el mandatario estuviese en Santiago. Luego, siempre me tocó verlo trabajando con su esposa y sus hijos. Paz a su alma y mi solidaridad para con sus familiares.