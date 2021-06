Unidos por la diversidad, la comunidad LGBTQI+ realiza marcha del Orgullo Gay

Miembros de la comunidad LGTBIQ+ de Panamá, marcharon ayer por las principales calles de la capital de Panamá para celebrar el mes del Orgullo reivindicando la no discriminación.

"Estamos exigiendo al Gobierno panameño que elimine de sus reglas que las personas diversas no puedan ser miembros de la Policía Nacional, ni de los bomberos. Son dos artículos que desafortunadamente nos discriminan", dijo a EFE el presidente del World Pride Panamá, Franklyn Robinson.

Tras el estallido de unos coloridos fuegos artificiales, los manifestantes personas marcharon portando la representativa bandera del colectivo LGTBIQ+ y pancartas pidiendo más visibilidad para el colectivo y menos discriminación. ¡Soy Cueco y me gusta el fútbol!, destacaba uno de los letreros.

El grupo, en un ambiente festivo, caminó al ritmo de "A quién le importa" de Alaska y Dinarama y "Ray Of Light" de Madonna hasta los predios de la Asamblea Nacional.

A la cabeza de la colorida caravana estaba Valentina, la "reina" del World Pride 2021 con un brillante traje largo de color azul subida encima de un coche escoltado por varias Drag Queen.

Algunas de las reinas que representarán a Panamá en certamenes de belleza también participaron en la marcha.

"Estamos luchando por un movimiento que inició hace 72 años. Queremos seguir manteniendo la lucha. La idea es que aquí en Panamá podamos alcanzar los derechos igualitario como cualquier persona que pertenece a esta sociedad", declaró a la reina Valentina.

Desde la Plaza 5 de Mayo, la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos realizó otra marcha hasta la Cinta Costera, encabezada por la "emperatriz" Dagmar Eskenazi.