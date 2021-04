Vacunan a docentes para reabrir escuelas

Panamá comenzó este lunes a vacunar a los docentes contra la covid-19 con miras a un esperado retorno gradual a las aulas que podría iniciarse este mes en algunas de ellas, al menos en la modalidad semipresencial, informaron las autoridades.

"Vine para poder regresar cuánto antes con nuestros niños a las clases", declaró a Efe tras recibir la vacuna Eulalia Gilling, una profesora de 49 años que imparte clases en la escuela pública República de Colombia, situada en la barriada de San Miguelito y donde este lunes recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

Los docentes fueron incluidos en la fase dos - de cuatro - del proceso nacional de vacunación que comenzó el pasado 20 de enero y el marco del cual se han inmunizado a al menos 373.491 personas de grupos prioritarios, como el personal sanitario y los mayores de 60 años con enfermedades crónicas, entre otros.

En San Miguelito, hay registrados unos 2.553 docentes, explicó la directora de Salud de la zona, Yaritzel Ríos.

"No estaba muy convencida de inyectarme, pero los papás piensan que no estamos haciendo nuestro trabajo en casa", agregó Gilling, en referencia a la lluvia de críticas que han caído sobre los dirigentes de gremios docentes, que han alertado que más allá de la vacunación, muchas escuelas no tienen ahora mismo las condiciones para recibir a los alumnos.

Solo 18 de las más de 3.150 escuelas públicas de Panamá cumplen ahora con las medidas de bioseguridad para recibir estudiantes tras más de un año cerradas por la pandemia, dijo el pasado miércoles el Gobierno, al lanzar un plan para rehabilitar en tres meses 824 planteles con miras a su reapertura.

Las clases en Panamá, donde hay cerca de 900.000 estudiantes, se han desarrollado a distancia, bien sea a través de plataformas, radio y televisión.

Grupos de padres se han manifestado en la calle para pedir que se regrese a las aulas de clases dado que la educación a distancia es deficiente.