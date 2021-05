Vacunarán contra el COVID-19 a toda la población mayor de 12 años en la Comarca

La vacunación contra el COVID-19 en la Comarca Ngäbe Buglé se adelantará durante la tercera fase de la operación PanavaC-19 mediante la técnica de barrido y se inoculará a toda la población mayor de 12 años de edad.

La información fue confirmada este viernes el presidente de la República, Laurentino Cortizo, durante una gira de trabajo que realizó por la comarca, en medio de la cual le recordó a la población que "el país depende de la cantidad de dosis que suministren las casas farmacéuticas para avanzar en el proceso de vacunación".

Publicidad



Cortizo fue enfático al reiterar que la población no puede bajar la guardia, pues no se puede avanzar en la lucha contra la Covid-19 si no se trabaja en equipo con las autoridades locales y la comunidad, pues "la lucha contra este enemigo se hace cuidándose y cumpliendo las medidas de bioseguridad, porque el país aún no ha ganado nada".



Bajo una fuerte lluvia, el presidente caminó la comunidad de Kankintú y se comprometió a dotarla de una planta eléctrica, y otra para Bisira. Allí la niña Edelka Elena Salazar, de 10 años, se le acercó al presidente para pedirle ayuda para una vecina que, según dijo, “es muy pobre”.



El presidente atendió el pedido de la niña, quien lo acompañó durante todo el recorrido, y comisionó a los ministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes; y de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, a atender las necesidades de la vecina de Edelka, quien fue identificada como Cecilia Ábrego.

Entrega de beneficios

Durante la gira el mandatario entregó los beneficios de programas que ejecutan entidades del Gobierno Central, en el gimnasio municipal de Kankintú, con el objetivo de impactar a comunidades de la comarca Ngäbe Buglé incluidas en el Plan Colmena.

AGRO

El acto arrancó con la entrega del Programa Agro Vida, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), consistente en 10 kits de herramientas para familias de la comunidad, con el objetivo de que, como pequeños productores de Kankintú, Nutivi, Pomankrik y Nomonony, puedan iniciar el proceso de producción y garantizar la seguridad alimentaria de sus familias.



Los kits que se distribuyen incluyen machete, coa, azadón, semillas de tomate, cebollina, apio, pimentón, pepino, zapallo, maíz y frijol, además de abono 12-24-12, fungicida e insecticida. Desde enero dd este año a la fecha se han repartido 2011 kits de Agro Vida.



CAPITAL SEMILLA

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) proporcionó a cinco emprendedores capital semilla no reembolsable por B/. 2,000.00 a cada uno, para que inicien sus negocios en diferentes actividades comerciales.



MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), continuó con la entrega simbólica de tres mochilas Cuidarte, cuyo fin es ampliar la cobertura de atención a la primera infancia en áreas de difícil acceso, y capacitar a los padres de familia en el manejo pedagógico de los instrumentos educativos incluidos en la mochila. Un total de 835 niños se han beneficiado con mochilas Cuidarte.



También, se otorgaron tres certificados de alfabetización del programa 'Muévete por Panamá', que brinda la posibilidad de aprender A leer y escribir a personas adultas en un corto período. De enero de este año a la fecha, 237 adultos han recibido certificados de alfabetización. La certificación le da la oportunidad a los beneficados de ingresar al programa de Educación Acelerada.



La institución proveyó de un motocultor del Programa Red de Familias con el fin de fortalecer a los grupos productivos de este programa, con el cual han sido beneficiadas unas 1,320 familias en lo que va del 2021.



El Mides también entregó la llave del nuevo y remodelado CAIPI “Sueños Felices”, ubicado en la comunidad de Cerro Sombrero, distrito de Muná, gracias al cual se reforzar la atención a la primera infancia de la comarca.



EDUCACIÓN

Cinco estudiantes recibieron el pago de sus respectivas becas, además de “laptops” y tabletas por iniciativa del programa Transformando Vidas, del Ministerio de la Presidencia. La entidad ha hecho efectivas 89,866 becas de los diferentes programas y subprogramas que maneja.



Igualmente, fray Bolívar Sosa, director del Colegio San Agustín, en Kankintú, recibió 20 computadoras.



El Ministerio de Educación (Meduca) realizó la entrega de un cheque a la Junta Comunal de Niba, para la compra de tanques de agua en las escuelas del sector, con la finalidad de garantizar las medidas de bioseguridad para el retorno gradual de los estudiantes a clases semipresenciales.



El Meduca también entregó guías para estudios, afiches e insumos de limpieza al Centro de Educación Básica General Bucori, al Centro Educativo Bilingüe Pueblo Nuevo y al Colegio San Agustín.



Se dotó a las escuelas de la región de guías didácticas, totalizando 324,452 repartidas, y se distribuyeron 2,342 tabletas a estudiantes graduandos de 42 centros escolares.



Miviot

El Miviot emitió certificados de unidades básicas habitacionales del Plan Progreso, que garantiza la entrega de nuevas viviendas a familias de la región. Una vivienda corresponde al Plan Vida y 5, al Plan Panamá Progreso.



Transformando Vidas

De parte del Programa Transformando Vidas, del Ministerio de la Presidencia, que busca impactar en comunidades del Plan Colmena, se concedieron nueve máquinas de coser manuales a la organización artesanal Medichi, de la comunidad de Boca de Remedio; además, 15 máquinas de coser manuales a la organización Ego Kuiga, así como 20 “laptops” para el Aula Virtual de la Universidad de Panamá, sede Kankintú.



De igual forma, del programa Transformando Vidas se entregaron 6 máquinas de podar al Comité de Trabajadores de los corregimientos Bisira y Kankintú.



CON Escuelas

Para finalizar la GTC, en la sede del Colegio San Agustín el viceministro de Infraestructura del Meduca, Ricardo Sánchez, presentó el informe de CON Escuelas para la comarca.



Un total de 11 planteles de la región se incluyen en el programa de CON Escuelas, destacando la entrega hoy del IPT Bisira, con una inversión de B/.2.3 millones. La obra beneficia a 1,015 estudiantes de distintas partes de la región comarcal.



En el proyecto se incluyó el diseño, desarrollo y construcción de ocho aulas de clases, tres de preescolar, módulo de servicios sanitarios, taller de construcción, plaza cívica, asta de la bandera, cobertizo, tanque séptico, filtro biológico, canalización de aguas pluviales, sistema fotovoltaico y reparaciones generales de los pabellones 1,2,3,4,5 y 6, además de cobertizos existentes.

El IPT Bisira está incluido dentro de las 11 escuelas seleccionadas en el programa CON Escuelas 2021 en la comarca Ngäbe Buglé; actualmente, se trabaja en la limpieza de las áreas verdes.



El proyecto CON Escuelas beneficia a 9,462 estudiantes, con una inversión de B/.56,550.00.



Durante los últimos meses, en el citado sector el Meduca logró eliminar 6 aulas rancho y desarrolla proyectos destinados a darle mantenimiento y reparar aulas en diversos centros educativos.



Sede distrital Mides- Ifarhu- Conades

En el corregimiento de Kankitú, se dio el corte de cinta para la inauguración de la sede distrital Mides-Ifarhu-Conades, con la participación del presidente Cortizo Cohen; el gobernador de la comarca, Juan Palacio; y el director del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Luis Ramírez.



También en Kankitú, se hizo entrega a la comunidad de un sistema de luminarias solares y de una cancha deportiva multiuso.



Entrega vivienda

El presidente de la República comisionó al gobernador Juan Palacios a que hiciera entrega al niño Melquisedeth Moreno, de 5 años, y a su abuela, Nivia Cuevas de Atencio, de 52, de una nueva vivienda totalmente amoblada en la comunidad de Cerro Limón No.2, en Boca de Remedios.



Melquisedeth perdió a cinco miembros de su familia, incluyendo a sus padres, a finales del año pasado, cuando los efectos colaterales del huracán causaron un deslave que arrasó la residencia de su familia.



En la gira del presidente participaron los ministros Maruja Gorday de Villalobos (Meduca); Rogelio Paredes (Miviot); María Inés Castillo (Mides); la canciller, Erika Mouynes; el gobernador de la comarca Juan Palacio; representantes de corregimientos y alcaldes.