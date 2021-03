Vacunas de AstraZeneca llegarían en 3 semanas

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció que el embarque de las vacunas de AstraZeneca podrían están llegando para el segundo trimestre. Sucre indicó que aunque no tienen garantía de una fecha exacta, aseguró que no va a llegar antes de tres semanas.

Sin embargo, Panamá se mantiene a la expectativa tras las publicaciones sobre efectos adversos. Señaló que se reunieron ayer en una mesa de expertos en vacuna y el equipo del Consejo Consultivo del Minsa para debatir al respeto de la situación, “de ahí tomamos la decisión de que Panamá debe de esperar tranquilo, ya que generalmente no hay ningún estudio que demuestre que las situaciones que se presentaron esté realmente vinculado a la vacuna AstraZeneca”.

Publicidad

Aseveró que la presentación de las trombosis pulmonares que se dieron no sobrepasa los casos regulares de trombosis pulmonar en personas vacunadas que se dan en esos países, por lo tanto, no hay un estudio que todavía diga que en efecto estos se deben a la vacuna; “pareciera que no tiene relación.

“El gobierno panameño va a esperar el diagnóstico final de las organizaciones internacionales en materia de salud de tal manera que una vez que tomemos la decisión de aplicar esta vacuna, nos mantengamos dentro de la seguridad que se merece nuestra población panameña”, agregó Sucre.

Por su parte, la viceministra, Ivette Berrío dijo que que hasta el momento los estudios que se han realizado a los pacientes que presentaron efectos secundarios, no ha sido asociado con el uso de la vacuna, sin embargo, han continuado los estudios para corroborar esta información.

Panamá compraría 1 millón 692 mil dosis de AstraZeneca que serán repartidas desde el mes de abril, o mayo próximo.

En tanto, el diputado del PRD, Crispiano Adames recomendó a las autoridades de Salud comprar la vacuna rusa Sputnik V tras información de que Pfizer va a disminuir su producción, porque “lo que no podemos permitir es que nuestra población quede indefensa y yo quiero saber si Sputnik V está dispuesta a brindar los 3 millones de dosis”.