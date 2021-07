Vacunas en 8 circuitos de 16 años para arriba

Residentes desde los 16 años de circuitos 2-1, 4-1, 6-2, 6-3, 9-2, 9-4, 8-7 y 8-8, pueden vacunarse desde hoy tras verificación en vacunas.panamasolidario.gob.pa/verificate.

La vacunación con Pfizer incluye también a mayores de 12 años con enfermedades crónicas o discapacidad.

Publicidad

El circuito 8-7 abarca Ancón, Bella Vista, Betania, Calidonia, Curundú, San Felipe, Santa Ana, Pueblo Nuevo y El Chorrillo. La inmunización por barrido en el circuito 8-8 se realizará en los corregimientos de Don Bosco, Parque Lefevre y Río Abajo.

Del mismo modo se realizará barrido en Penonomé, David, Los Pozos, Parita, Pesé, Las Minas, Ocú, Santa María, La Mesa, Las Palmas, Soná, Atalaya, Mariato, Montijo y Río de Jesús.

Ayer en Panamá se registraron 1,089 casos de Covid-19 con positividad del 8% y hubo 6 defunciones. Los contagios acumulados son 424,455 y los decesos 6,716.

Hay 12,000 personas en aislamiento domiciliario y 360 en hoteles. Los hospitalizados suman 773 y de ellos 638 se encuentran en salas y 135 en cuidados intensivos.

Cambios para viajeros

En tanto, el Ministerio de Salud de Panamá estableció nuevos requisitos para el ingreso al país de pasajeros “que ya estén vacunados contra el COVID-19, siempre y cuando su esquema esté completo”, así como, para los viajeros que no cuenten con una vacunación.

El Ministerio de Salud de Panamá anunció que a partir del lunes 26 de julio, el pasajero que ingrese al territorio nacional con la tarjeta de vacunación contra el COVID-19, la misma deberá indicar el registro de la última dosis de por lo menos 14 días antes de la llegada.

Los pasajeros vacunados solo deben traer una prueba negativa en un máximo de 72 horas antes de su entrada a Panamá y son de países que no son de alto riesgo, no será necesario realizar una segunda prueba en la entrada del aeropuerto. Los que provengan de naciones de alto riesgo sí deben realizarse una segunda prueba. Si es negativa no debe hacer cuarentena.

Si sale positivo, el viajero tendrá que realizar una cuarentena de 14 días a costo del pasajero”.

Los que no cuenten con vacunación completa deben aportar prueba negativa o realizarla a su entrada y si es negativa, no harán cuarentena. Los pasajeros de países de alto riesgo, deben realizarse una segunda prueba COVID-19 a su entrada al país y de ser negativa deberán cumplir tres días de cuarentena a costo del viajero, a partir del lunes 9 de agosto de este 2021.