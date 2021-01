Vale, vacuna, reformas a CSS y magistrados, el calendario de "Nito"

El mandatario Laurentino Cortizo anunció fechas para varias de sus acciones: del 4 al 8 de enero recargarán vales digitales para Panamá y Panamá Oeste; el 1 de febrero aumentará a $120 el monto de éstos; el 18 de enero inicia proceso para reformas al Seguro Social; en 90 días iniciarán vacunación masiva y en abril arranca la etapa para designación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El calendario se produjo ayer en un informe a la nación de 66 minutos que rindió en la Asamblea Nacional ante el inicio de una nueva legislatura, donde reconoció que "hablar de recuperación económica sostenida con la conducta actual de algunos panameños, no es realista".

Hasta el 31 de octubre y con el 100% de la gente en la calle tuvimos el 9.6% de positividad o sea, que de cada 10 mil pruebas mil salían positivas. Dos meses después por los días patrios, playas, compras, Día de la Madre, Fiestas de fin de año, la positividad aumentó a más del doble, por cada 10 mil pruebas 2,500 salen positivas y el número de fallecidos ha aumentado considerablemente. No puede haber salud sin economía, pero tampoco economía sin salud, sostuvo el gobernante.

La recuperación de Panamá, que afronta "los peores problemas de su historia" a causa de la covid, dependerá del "control de la pandemia" este 2021 mediante la "autodisciplina" de la población y el plan de vacunación que comenzará "en el transcurso de los próximos 90 días", afirmó el presidente.

La paralización de la economía no esencial entre marzo y octubre derrumbó el producto interno bruto (PIB) en 20,4 % hasta septiembre, el desempleo se elevó a 18.5% y el trabajo informal a 52.8 %.

Las medidas de confinamiento, en vigor para las fiestas de navidad y año nuevo y que se extenderá hasta el 14 de enero sin jornada laboral en las dos provincias más pobladas del país, incluida la capital, han sido rechazadas por el sector privado, que dijo que llevará a la quiebra de empresas y pidió un "cambio de rumbo".

Cortizo trató de defenderse alegando que en los últimos dos gobiernos sin pandemia, sin huracanes... la deuda pública se triplicó pasando de $11 mil millones a más de $30 mil millones; en otras palabras, aumentaron la deuda en $20 mil millones sin que tuvieran que tomar acciones de emergencia.

Alegó que para pagar deuda heredada hubo que recurrir a empréstitos por $5,308 millones, porque Panamá no tiene Banca Central, nuestro país no puede imprimir dinero.

Este gobierno ha gestionado $7,776 millones de recursos de crédito que permitió financiar la caída de los ingresos por debajo de lo presupuestado por $3 mil millones y hacer frente al presupuesto del Estado, $1,696 millones para pagar las amortizaciones de deuda, mantener los programas de subsidios y de transferencia monetarias condicionadas por $1,651 millones y la diferencia de $1,417 millones más los reducidos ingresos corrientes obtenidos, es lo que nos ha permitido sufragar las necesidades del sistema de salud por los efectos de la pandemia, el Plan Panamá Solidario, los Vales Digitales y las Bolsas de Comida.

Cortizo no aclaró si ambos renglones de préstamos deben sumarse lo que daría un total de $13,084 millones de deuda contratada en 18 meses.

Respecto a la vacunación, el presidente precisó que se han destinado $56 millones para la compra de 5.5 millones de dosis de vacunas, y que Panamá está "preparada" para recibirlas y aplicarlas a la población.

Según el jefe del Ejecutivo, en el caso de Panamá, contra viento y marea, hemos ido avanzando ya falta menos por lo que dentro de este Primer Trimestre de este nuevo año, iniciaremos, ordenadamente el proceso de vacunación.

Panamá está preparada, la logística lista, la trazabilidad del cargamento, su llegada, almacenamiento, distribución y luego la aplicación y seguimiento requerido a las personas vacunadas, los equipos interinstitucionales están organizados para la misión, todo esto está listo, aseguró Cortizo.

En cuanto a proyectos adelantó el inicio de la construcción de la Línea 3 del Metro cuyos trabajos inician este verano con una inversión de más de $2,500, que generará más de 5 mil empleos directos e indirectos y beneficiará a más de medio millón de residentes, de Panamá Oeste.

Sobre el proyecto pendiente de la reducción del salario a funcionarios justificó que fue presentado por el Ejecutivo, pero aún no ha cumplido el trámite en la Asamblea, pero eso no impidió que muchos donáramos de manera voluntaria al Plan Panamá Solidario aportando a la fecha $1.8 millones

Anticipó que en la primera legislatura presentarán proyectos para asegurar la equidad digital en los centros educativos, el derecho a la educación gratuita y obligatoria con 14 años de escolaridad desde educación preescolar hasta la educación media; la Equiparación de la Zona Libre de Colón con el Área Económica Especial Panamá-Pacífico; la creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo; la creación del Instituto de Meteorología e Hidrología y el anteproyecto de ley para la Extinción de Dominio.

En cuanto a la Caja del Seguro Social, dijo que para abordar el tema del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte así como la incorporación de los trabajadores informales y su gestión administrativa, serán abordados paralelamente al Pacto Cerrando Brechas y en dos semanas este próximo 18 de enero se iniciará el proceso para atender estos temas.

Considerando el inmenso efecto de la pandemia en la economía del mundo y de Panamá, les reitero que debemos ser creativos con opciones a corto y mediano plazo que no involucren medidas paramétricas en esas reformas, recomendó el mandatario.

Además dijo que a partir del mes de abril estará convocando nuevamente al proceso para la designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al final de su administración, tendrá la responsabilidad histórica de haber designado 6 de los 9 magistrados que integran el máximo tribunal.

RM: Varela y Cortizo parecen gemelos

En tanto, Luis Eduardo Camacho del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli construyó en tres años la línea 1 del Metro; dejó lista la licitación de la 2; acordado con Japón, el financiamiento de la 3 incluyendo el puente y dejó definidas otras 4 Líneas. A Juan Carlos Varela le tomó un año y medio empezar la 2; Cortizo lleva año y medio patinando.

Camacho comparó a Varela y Cortizo como unos "gemelos desastrosos". Ricardo Martinelli, acudía cada año a la Asamblea Nacional a informar a los panameños, sobre la terminación o avances de sus obras y los beneficios de los programas desarrollados. Varela y Cortizo acuden a dar excusas, "parecen gemelos...desactiven su desastre".

Blandón: Nito vive en otro mundo

Para el presidente del Partido Panameñista, José Blandón el discurso de Cortizo, no corresponde a la difícil situación de un país con más contagio y con mayor decrecimiento económico.

Para Blandón, el mandatario Cortizo no vive la realidad del país. Nos quedamos esperando cosas concretas de cuándo llegará la vacuna, porque se asegura que no fue hasta el lunes pasado que se hizo pago a favor de Pfizer. No habló de medidas específicas de reducción de gastos, ni presentó un plan verdadero de reactivación económica.