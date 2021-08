Vallarino: fiscales del caso pinchazos deben botarlos por corruptos o brutos

De “escandaloso”, calificó el abogado Alfredo Vallarino, los hallazgos que siguen saliendo a la luz en la lectura de los siete cuadernillos que está haciendo el Ministerio Público (MP) en el juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos.

Vallarino indicó que en este caso “no solo hay corrupción, correos falsos y claramente armados y si el procurador Javier Caraballo, no quiere botar a esos fiscales por corruptos, que los bote por brutos”.

Añadió que hay supuestamente una inspección que se hizo el 24 de noviembre de 2014, pero que cuando se imprime el correo electrónico en la parte inferior aparece la fecha en que resultan impresas.

“Aquí hay fechas impresas del 5 y 6 de agosto de 2014, hay documentos impresos del 2012, cuando no había iniciado esta investigación. No fueron estos fiscales que están aquí con nosotros los que armaron esta investigación, a ellos les está tocando llevar el circo de los Muppets, pero a los fiscales que armaron esto, si no los van a botar por maleantes, que los boten por corruptos”, explicó.

De forma puntual, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá reiteró que el proceso de los supuestos pinchazos telefónicos, es un “expediente claramente armado, amañado y se va a caer apenas en el juicio se empiecen a presentar los peritos y testigos”.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo, también de la defensa, indicó que se continuó con la lectura de los cuadernillos y hasta la fecha se han leído 1,818 fojas de más de 3,200.