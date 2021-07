Varela: 90% de las obras de Nito se las dejé yo

El exmandatario Juan Carlos Varela dijo ayer que todavía tiene visa para viajar a EEUU y alegó que el 90% de las obras de infraestructuras que mencionó el presidente Laurentino Cortizo en su discurso ante el Órgano Legislativo, se las dejó él licitadas y solo debía darle continuidad.

En una entrevista en Radio Panamá, Varela se mostró muy preocupado por el proyecto del 4to. puente sobre el Canal que su gobierno contrató con las empresas China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company por 1,420 millones 27 mil 324.73 dólares.

Varela volvió a repetir sus argumentos de que los Varela Leaks fueron obtenidos ilegalmente y manipulados con un objetivo político para atacar y sostuvo que esa filtración era diferente a la de los Panama Papers.

De igual modo, repitió convenientemente que los millones que recibió de Odebrecht fueron para campañas políticas y para el resto de los investigados se trataba de coimas.

Cuando se le recordó que José Blandón reveló que esos fondos no llegaron al Partido Panameñista, Varela ensayó otra explicación alegando que en un torneo electoral los dineros los maneja la campaña del candidato presidencial...y él tenía además el rol de presidente del colectivo.

Se defendió de los señalamientos del gobierno de Cortizo de que dejó cifras económicas maquilladas y prueba de ello es que ya Laurentino no habla de eso...cambió su discurso político. El no recibió obras en riesgos y no hay ninguno de mis ministros acusado de nada...Cortizo recibió un gobierno diferente...en $20 mil millones en obras, no hay ninguna investigación, alegó.

Además tildó de un irrespeto al ciudadano por parte de la clase política el no reducirse el salario en medio de la pandemia y cuando miles de panameños perdieron su empleo.

Juan Carlos Varela sostuvo que si fuera como Cortizo -con una bancada de 40 diputados- no necesitaría un presupuesto tan alto en la Asamblea Nacional. Yo tuve que pagar por la gobernabilidad...la salida era cerrar la Asamblea...habría sido interesante, exclamó.

Según el exgobernante, la clase política no está conectada con la realidad del pueblo, porque están enfocados en el caudal político y electoral.

Se defendió de los “ataques políticos” de quienes le señalan por aparentemente haberse concentrado en impulsar la apertura de procesos judiciales contra adversarios políticos..

Varela -quien se reunió ayer con sus exministros- dice que está “muy preocupado, pero a la vez optimista” por la situación del país y alega que este es un momento para estar unidos, dejar a un lado los ataques políticos y concentrarse en esfuerzos para salir de la crisis económica y sanitaria

La diputada Zulay Rodríguez reaccionó y exclamó qué moral tiene Varela para ahora creerse un referente moral de la patria, lo que no dice este señor es que dejó varios hospitales a medio palo y le costó miles de empleos a los trabajadores de Grupo Waked.