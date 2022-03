Varela: me han recomendado juramentarme en el Parlacen

El exmandatario de Panamá, Juan Carlos Varela afirmó ayer que no se ha juramentado como diputado del Parlacen, pero no lo descartó tajantemente, reconociendo que le han recomendado hacerlo.

Varela es prisionero de sus palabras, porque en octubre de 2018 dijo que "no tendría la autoridad moral para irse a inscribir" en el Parlacen, porque como Canciller le correspondió pedir la salida de Panamá de ese foro regional.

Publicidad

Luego en junio del 2019, en una carta remitida al presidente entrante Laurentino Cortizo volvió a reiterar que "no asumiría la diputación que por ley me ofrece el Parlacen".

Pero los problemas legales de Varela lo presionan para variar esa posición. "He recibido muchos consejos que me instan a tomar la decisión de juramentarme en el Parlacen", dijo el exgobernante, quien reapareció ayer en la convención del panameñismo.

"Hay muchas personas que dicen que debo tomar este paso", expresó Juan Carlos Varela, matizando que de su gobierno no hay ninguna persona investigada, ningún ministro, director, solo se debe a campañas políticas, omitiendo que él mismo figura en la investigación de los sobornos de Odebrecht, por lo que tiene impedimento de salida del país.

En otro aspecto, Varela le reclamó al gobierno de Laurentino Cortizo por no ejecutar el proyecto del 4to. puente sobre el Canal de Panamá que su gobierno licitó y se la entregó al consorcio #China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) y China Communications Construction Company Ltd (CCCC), por un monto de $1,420 millones.

La obra debía entregarse en junio de 2023. La licitación ordenaba que las empresas de #China tenían que completar el proyecto en 54 meses.

Según Varela, está en un "área gris" con riesgo para el país y riesgo de inversión, porque se cambió el paso de la Línea 3 a Panamá Oeste ahora por un túnel bajo las aguas del Canal.

Contenido Premium: 0