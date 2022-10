Varela reitera que Fiscalía y Baloisa no tienen competencia en su caso

El exmandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, reiteró ayer la posición de sus defensores en el caso Odebrecht, de que la juez Baloisa Marquínez, ni el Ministerio Público, son competentes para conocer ese proceso en su contra.

Tras una reunión con sus exministros y excolaboradores, Varela dijo a Telemetro que no es un tema de inmunidad, sino de competencia. Mi equipo legal ha dejado claro que yo por derecho...tal como dice la ley soy miembro del Parlacen, por ser expresidente de la república.

Publicidad

"Yo tomé la decisión de no juramentarme y la he mantenido, porque como canciller me tocó sacar al país del Parlacen, pero luego la Corte Suprema de Justicia devolvió a Panamá al Parlacen...por eso es un tema de competencia, no de evadir", añadió.

Varea volvió a reiterar que los aportes millonarios que le hizo Odebrecht, eran para campaña política, porque quién va a buscar favores de un dirigente de oposición que no tienen acceso al gobierno y exclamó que el financiamiento a una campaña no compromete la lealtad de un presidente.

El abogado Erasmo Muñoz -durante su alegato el 26 de septiembre ante la juez Baloisa Marquínez- explicó que Varela mantiene una prerrogativa funcional que se adquiere en el Parlacen por haber sido Presidente de la República.

Muñoz afirmó que Varela no requiere juramentarse para tener esa prerrogativa, la cual se adquiere tan pronto deja de ser Presidente de la República y para sustentar mostró un caso similar manejado por la misma Fiscalía Anticorrupción que involucra al expresidente de la Asamblea Nacional y ahora miembro del Parlacen y secretario general del PRD, Rubén De León.

El jurista detalló el fallo del 9 de agosto del 2019 del Tribunal Superior de Justicia que ratifica una decisión de un Juzgado de Garantías, de que al perredista De León -a pesar de no haber tomado posesión en el Parlacen- lo debía investigar y enjuiciar la Corte Suprema de Justicia, de lo contrario se incurría en violación al debido proceso.

Luego la Fiscalía Anticorrupción, mediante resolución No.074 del 1 de marzo de 2021, dispuso elevar al conocimiento de la Corte, el proceso contra Rubén De León.

En la reunión de ayer de Varela participaron Álvaro Alemán, Dulcidio De La Guardia, Iván Zarack, Mario Etchelecu, Luis Miguel Hincapie, Eduardo Carles, Jonathan Del Rosario, Alexis Bethancourth, Rolando López, Julios Garcia Valarini, José Luis Varela, entre otros.

Contenido Premium: 0