Venezolanos inician retorno a casa

La situación en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia, continúa siendo álgida; no obstante, paulatinamente las cosas están cambiando y ahora surge un nuevo panorama. Cientos de migrantes están replanteando el paso por la selva, esto ante las medidas y recomendaciones que se están dando desde Estados Unidos, llevando a reconsiderar este denso desafío.

Esto se da, tras el pronunciamiento del Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, quien explicó que no serán aceptados los migrantes venezolanos que llegaron a Panamá vía el Tapón del Darién, después del 12 de octubre,

La emisora colombiana Blu Radio tuvo conocimiento sobre la situación que se presenta en el poblado de Necoclí, pues varios de los migrantes que buscaban llegar a Acandí y Capurganá, han desistido de su viaje. Una de las empresas que vende tiquetes de lancha, ha sido la que mayores solicitudes de devolución ha recibido, mientras que otras personas buscan revender el pasaje y regresar a su región de origen, en donde destaca Venezuela.

El mensaje que el Gobierno de Estados Unidos les envió a los migrantes que están tratando de llegar a ese país para cumplir el sueño americano cayó como un balde de agua fría en Necoclí, Antioquia, donde más de diez mil personas esperaban un tiquete que los lleve hasta la entrada de la Selva del Darién, con miras a cruzar hacia Centroamérica.

En las terminales de Medellín de transporte han recibido 25 buses repletos de extranjeros que salieron del municipio de Necoclí con destino a Cúcuta y Bucaramanga. Ellos están dispuestos a volver a sus países de origen ante las advertencias que se enviaron.

Migración Colombia anunció la creación de un corredor humanitario para garantizar el regreso seguro de los migrantes y refugiados que desistieron de llegar hasta Estados Unidos.

La pregunta que salta es por qué los venezolanos son la mayoría hoy en el Darién. La respuesta no es una sola, sino una acumulación de factores. Lo primero es que la migración venezolana no comenzó este año, sino que ha venido en aumento desde 2015. María Clara Robayo, internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que México y los países de Centroamérica comenzaron a pedir visa. Entonces, como ya no era posible llegar en avión para luego pasar la frontera, tomar la trocha del Darién se convirtió en la única opción.

Por otro lado, la pandemia tomó a muchos venezolanos en países de Suramérica y le aporreó sus finanzas. Entonces, precisó Robayo, las redes criminales de tráfico de personas, que operan en varios países de la región, afianzaron sus tentáculos para captar migrantes y envolverlos en el viaje hacia el Darién.

Ayer el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri visitó Necoclí, en el Urabá antioqueño, para conocer la situación que atraviesan los migrantes venezolanos.

Palmieri se reunió con los migrantes que buscan llegar a su país, a los que exhortó a no hacerlo, pues, aclaró que seguirá en pie el anuncio del Gobierno de no permitir más el ingreso de venezolanos de manera ilegal a su territorio, solo permitiendo que 24 mil que lo hagan por vía aérea, con el patrocinio de un residente en ese país. El camino entre Colombia y Panamá es muy peligroso y el camino por Centroamérica no es muy amistoso... Es mejor que se queden donde están, que puedan retornar a sus comunidades, es la ruta más fácil y segura”.

