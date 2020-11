A Ventura le respetan especialidad, pero a Martinelli lo quieren joder

Al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se le debe de respetar el Principio de Especialidad que lo ampara, como lo ha manifestado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el fallo por el caso seguido al dominicano Gilberto Ventura Ceballos.

A Ventura Ceballos, quien había sido condenado a 50 años de cárcel por el Segundo Tribunal de Justicia de la CSJ, tras el homicidio de cinco jóvenes chorreranos, la Sala Penal le rebajó su condena a 30 años, esto luego de reconocerle lo pactado en el acuerdo con la República Dominicana para su extradición en el 2011.

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernante indicó que “la Corte Suprema le respeta la especialidad a este asesino de 5 personas que se escapó 2 veces de prisión y le reducen la pena, pero a mi no me la respetan violando la ley como los tratados internacionales. Para los Martinelli en Panamá no hay ley ni debido proceso. Procuraduría General de la Nación”.

Otro de los que reaccionó a la decisión adoptada en el caso Gilberto Ventura Ceballo, fue el abogado defensor, Luis Eduardo Camacho González, quien exigió que igualmente se le respeten sus garantías.

“Como abogado de Martinelli a quien representé en la reclamación internacional ante Naciones Unidas (ONU), exigimos que se le respeten también sus garantías, recordando que contamos con un dictamen donde se señala que Panamá y el Órgano Judicial violó sus derechos humanos”, expresó el jurista.

“Cómo bien lo ha dicho Martinelli, en Panamá pareciera que hay una justicia para los Martineli y otra para el resto de los ciudadanos, lo que es una desproporción, ya que el derecho se tiene que aplicar en igualdad de partes”, sentenció el defensor.

Agregó que en este caso lo que el exmandatario reclama es correcto, ya que así como a Ventura se le está respetando lo que Panamá pactó para su extradición, él cuando llegó a Panamá también lo hizo bajo algunos compromisos, entre ellas las que no podía ser juzgado por hechos distintos a los de los mal llamados pinchazos, algo que se ha violentado.