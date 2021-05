Veterinarios piden que se les excluya del internado

Un grupo de médicos veterinarios exigen que se les excluya del internado y les entreguen el certificado de idoneidad para aplicar a una plaza de trabajo como médico veterinario.

Gabriela Hernández, en representación de sus compañeros que recibieron su diploma como médico veterinario en el 2020, denunció que la pandemia, la falta de presupuesto y plazas de trabajo les impidió iniciar el internado con la promoción de los graduados de ese mismo año.

“Todo inicia en el 2019 año en el nosotros deberíamos haber aparecido en el presupuesto nacional del mes del año 2020, no aparecemos, y luego en enero una parte de la promoción iniciaron a sustentar por lo que llegaron a obtener el diploma, mucho antes que la otra parte que sustentaba en marzo, sin embargo, para esas fechas no existía un programa de internado aprobado por el Consejo Técnico de Salud, es decir que la comisión no tenía nada listo y ya nos habían dicho a través de unas notas que el internado iniciaba el 1 de julio de 2020”, detalló.

Explicó que la llegada de la pandemia y la crisis de salud fue la excusa perfecta para que Comisión de Docencia les informara que no podíamos iniciar el internado, “pero llegamos a 2021 donde tenemos un año donde no podemos ejercer nuestra profesión con diplomas, con los requisitos que antes se pedían para obtener la idoneidad y no tenemos respuestas”.

Manifestó que incluso el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama les llegó a negar el presupuesto para plazas de trabajo, “no hay plazas de trabajo para iniciar el trabajo en el MIDA, ya que el Consejo Técnico de Salud exige que una parte del trabajo para adquirir la idoneidad se haga en el MIDA”.

La joven médico veterinaria manifestó que tienen un año sin ejercer, “estamos en una crisis económica, mucho de mis compañeros ya tienen familia y tienen que sustentar esa familia, pero no pueden porque no tiene un empleo”

Ella asegura que no piden que el internado sea eliminado, sino que se reconsidere con ellos, ya que han perdido un año, y a pesar de que han buscado apoyo en la Comisión Nacional de Médicos Veterinarios Internos, no reciben respuesta.

“Pedimos es que se nos haga la excepción porque sabemos que el internado ni siquiera va a iniciar en este año 2021, porque no existen las suficientes plazas para recibirnos a todos los 48 estudiante más los que viene al exterior, Queremos aplicar a trabajos a empresas privadas, que existen las vacantes, pero no hay idoneidad, y no podemos ejercer porque no tenemos idoneidad”.