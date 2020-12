Vice de Salud: situación es grave y compleja

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, sostiene que Panamá enfrenta una situación compleja y grave por el aumento de casos de Covid-19.

Asegura que los números están mostrando un ascenso de los casos positivos, que el virus ha hecho fiesta y se ha propagado en todo el país de forma cruda y abismal.

Publicidad

Berrío indicó que a pesar de que no han dejado de trabajar y buscar estrategias, no es suficiente si las personas no son conscientes que el virus mata.

La funcionaria dijo en "Debate Abierto" que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para dar respuesta a todas las personas que necesitan ser atendidas, pero el sistema está copado y estamos en una situación compleja, donde el coronavirus sigue avanzando y están llegando a un punto que no quisieran.

Reconoció que el sistema tiene deficiencias que no son de ahora, pero que se han visto expuesta, porque "hemos tenido una situación no antes vista con recursos limitados, involucrando a otras instancias para que apoyen".

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Infecciones Nosocomiales de la Caja de Seguro Social, Dra. Gladys Guerrero reveló que ahora los pacientes infectados están debutando con cuadros gastrointestinales y no respiratorios.

Otras dificultades que persisten son la tos, la debilidad, fatiga extrema e insomnio, además de dolores en las articulaciones.