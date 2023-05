Viceministro de China promueve en Panamá pensamiento Xi Jinping

Una delegación del oficialista Partido Comunista de China (PCCh) visitó Panamá, dictó una conferencia y se reunió con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Fanovich.

La delegación del PCCh la encabezó el viceministro de Asuntos Latinoamericanos del Departamento Internacional del Comité Central de la formación oficialista china, Li Mingxiang.

Li Mingxiang, señaló que están dispuestos a fomentar las cooperaciones en todos los sectores de la economía, incluyendo la agricultura, a fin de llevarlas a una escala superior, donde habrá beneficios recíprocos para ambos pueblos.

En otra conferencia, el viceministro hizo una presentación del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.

"Me complace sobremanera visitar este hermoso país, Panamá, a invitación del Partido Revolucionario Democrático. Panamá es un país de relevancia en la región de América Latina, y tiene una amistad de larga data con China", agregó.

Mingxiang recordó que en los años 60 del siglo pasado, el pueblo chino expresó la solidaridad de manera activa con el pueblo panameño en su justa lucha por recuperar la soberanía sobre el Canal de Panamá y en junio de 2017, China y Panamá establecieron relaciones diplomáticas sobre la base del principio de una sola China, lo cual ha cumplido el deseo largamente acariciado por varias generaciones de ambos países y ha obtenido el amplio y firme apoyo de los dos pueblos, alegó el viceministro.

Hay cada día más amigos panameños que se interesan por China y el Partido Comunista de China, afirmó Li Mingxiang.

El visitante explicó que desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, celebrado en el 2012, el secretario general Xi Jinping, planteó la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, así como la Iniciativa para la Civilización Global.

Además, sostuvo que el XX Congreso Nacional, celebrado en octubre de 2022, propone la modernización china en términos de prosperidad común de todo el pueblo.

"Durante mi estancia en Panamá, he encontrado una jungla de rascacielos, transportes aeroportuarios y portuarios ocupados y una economía abierta de alto nivel; he percibido de manera profunda la posición prominente de Panamá como el importante centro comercial, logístico y financiero de la región, admiro sus éxitos logrados en el camino hacia la modernización", añadió.

Explicó que materializar la modernización es una incesante aspiración del pueblo chino desde la época moderna, también constituye la aspiración común de todos los pueblos del mundo, incluído el panameño y los hechos han demostrado plenamente que la modernización no tiene un modelo fijo, tampoco es una pregunta de respuesta única.

Li Mingxiang sostuvo que en los próximos 15 años, se espera que el grupo poblacional con rentas medias de China aumente de 400 millones a 800 millones de habitantes y la importación de bienes alcance a $24 billones.



China está dispuesta a trabajar junto con todos los países, incluído Panamá, para aportar esforzadamente nuevas oportunidades al desarrollo mundial, con los nuevos éxitos de la modernización china, y proporcionar nuevos impulsos para la humanidad, concluyó.

