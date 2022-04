Vicepresidente de la Asamblea: graves actuaciones de López y Caraballo

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Fanovich, tildó de "grave" para Panamá las actuaciones que han tenido la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López y el Procurador de la Nación Encargado, Javier Caraballo, en el trámite de una demanda de inconstitucionalidad contra el fallo del Tribunal Electoral que reconoce el fuero al candidato presidencial Ricardo Martinelli.

Yo en el gobierno de Varela y de Kenia Porcell denuncié la persecución política contra Martinelli y ahora levantó mi voz ante la irregular justicia rapidita para admitir una demanda y emitir criterios en menos de dos días contra un fallo del Tribunal Electoral, expresó Fanovich.

A juicio del diputado, las actuaciones de Caraballo y de la magistrada López están creando un precedente nefasto, porque mañana un candidato que triunfe en las elecciones, puede ser declarado perdedor por la Corte en base a una demanda de inconstitucionalidad...y lo más grave es que esa presidenta de la Corte fue denunciada ante la Asamblea por Martinelli y debió declararse impedida.

En tanto, el abogado Sidney Sittón denunció que se ha “judicializado” el ejercicio político de cara a las elecciones de 2024 y dijo que si la magistrada López considera que ella está ejerciendo algún acto que la va a catapultar, lo ha hech es comprometer la institucionalidad del Tribunal Electoral”

El letrado recordó que por ejemplo cuando a Martín Torrijos no se le levantó el fuero penal electoral, todo el mundo aplaudió, lo mismo sucedió cuando se dijo que no se le levantaba a Rómulo Roux, igualmente con otras personas.

“Ahora como se trata de Ricardo Martinelli, tenemos a todos sus adversarios y enemigos de él, cuestionar y atacar la credibilidad e institucionalidad del Tribunal Electoral, más que todo la institucionalidad, porque aquí repito estamos hablando de un tema constitucional, eso no es cuestión que si nos agrada o nos desagrada, así está establecido en la Constitución”.

En cuanto al tema de la especialidad, Sittón dijo que el mismo radica en un Tratado o convenio bilateral entre dos Estados.

“Ese Tratado de 1903 dice precisamente que no puede juzgar a una persona por hechos distintos sobre los cuales fue solicitado al Estado extranjero, en este caso Estados Unidos. Panamá solicitó la extradición de Ricardo Martinelli por cuatro delitos y sobre esos fue juzgado, no una, dos veces. No por tres jueces, sino seis jueces, en dos juicios y en las dos ocasiones fue absuelto, en consecuencia Ricardo Martinelli no puede ser juzgado por otros distintos a los que fue pedido en extradición”, explicó el defensor.

Por su parte, el propio Ricardo Martinelli a través de cuenta de Twitter señaló: “Todo es para manipular las elecciones del 2024 y acabar con la democracia haciendo trampa a favor de su jefecito”.

