¡Viene Era del Desorden! EEUU vs China y los Viejos contra Millennial!

Jim Reid, estratega global de crédito del Deutsche Bank, acaba de preparar un análisis donde sostiene que el mundo vive "la Era del Desorden".

“El mundo está en lo alto de una nueva era que se caracterizará inicialmente por el desorden con un probable debilitamiento de la globalización que generó un crecimiento económico rápido y un aumento de los precios de los activos de los últimos 40 años”.

Publicidad

El equipo de investigadores dirigido por Jim Reid cree que el 2020 marca el inicio de un nuevo “superciclo estructural” que afectará a todo: "Desde las economías hasta los precios de los activos, la política y nuestra forma de vida en general”.

Reid es uno de los estrategas crediticios más respetados de Wall Street

Los ocho temas que definirán la “Era del Desorden” son, según el Deutsche Bank:

1.-El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China y la reversión de la globalización desenfrenada.

2.- Una década decisiva para Europa, en la que tiene que definir hasta dónde quiere competir y si va a continuar siendo el aliado de Estados Unidos o se emancipará política y militarmente con la creación de una estructura defensiva propia.

3. Una deuda aún mayor y un uso de políticas expansivas más habitual, lo que provocará más inflación. Cada vez más, los bancos centrales pondrán más dinero en el bolsillo de los ciudadanos.

4.-¿Inflación o deflación? Los gobiernos tendrán dificultades para mantener sus objetivos de inflación a medida que ponen más dinero sobre la mesa.

5.-Empeoramiento de la desigualdad antes de que se produzca una reacción (subida de impuestos a los más ricos) y un retroceso. Temor a brotes violentos en las sociedades como efecto de una creciente depauperación. Algo así ya se vio en los últimos meses de 2019, con estallidos sociales y a veces violentos en países de América Latina, pero también en punto muy concretos de Asia y Europa (Francia con los “chalecos amarillos”).

6.-Un ensanchamiento de la brecha intergeneracional, que se ha visualizado en las urnas, en algunas elecciones y consultas como las del Brexit, en las que los jóvenes apostaron por la permanencia en la UE a diferencia de los mayores, que votaron por la salida del club comunitario.

7.-Se construirá el debate sobre el clima. El mayor problema por cuanto no es posible dar marcha atrás es el climático. Pero no todos los ven así, una parte de la sociedad no defenderá los esfuerzos de los gobiernos por ampliar sus estrategias para aliviar el deterioro del medio ambiente.

8.-¿Revolución tecnológica o burbuja? Existe la posibilidad de que se repita la burbuja tecnológica del 2000, pero al mismo tiempo es indudable que la rapidez y la innovación tecnológica están cambiando muchas esferas del presente. Esta transformación generará ganadores, pero también perdedores.

Los expertos del banco alemán identifican cinco súper-ciclos durante los últimos 160 años: la primera era de globalización (1860 y 1914); las grandes guerras y la depresión (1914-1945); Bretton Woods y la vuelta del patrón oro (1945-1971); el comienzo del sistema fiduciario y la era de la inflación elevada (1971-1980), y la segunda era de globalización (1980-2020). En 2020 estaría comenzando la nueva “Era del Desorden”.

La segunda ola de globalización, el ciclo que estaría culminando, según este análisis, comenzó alrededor de 1980 con el impulso global para abolir las regulaciones y los controles de capital, que posteriormente impulsaron el libre comercio (y los flujos globales de capital) y engendraron un orden mundial más liberal. La demografía mundial apoyó masivamente este fenómeno (generación del baby-boom) y aseguró un enorme aumento de mano de obra, que también ha sido impulsada por China y otros países con costos laborales inferiores a los de las economías avanzadas.

Aunque esta nueva era se denominó “del desorden”, el documento aclara que “no todo desorden es malo”, e interpreta que muchos cambios permitirán que se produzca una especie de limpieza o vuelco que revertirá tendencias perniciosas como la desigualdad de ingresos y riqueza.

La era de la globalización a la que probablemente nos estamos despidiendo vio el mejor crecimiento combinado de precios de activos de cualquier época en la historia, con rentabilidades de acciones y bonos muy fuertes en todos los ámbitos. The Age of Disorder amenaza las elevadas valoraciones mundiales actuales, especialmente en términos reales. Creemos que esta nueva era que se avecina estará marcada por al menos ocho temas.

Hay un aspecto interesante cuando se aborda lo de la brecha intergeneracional que se amplía antes de que los millennials y los votantes más jóvenes comiencen a tener los números para ganar elecciones y, a su vez, revertir décadas de política.

La suposición general es que la división entre jóvenes y ancianos empeorará a medida que la población envejezca, y el interés propio de la generación mayor asegurará que continúe el statu quo.

La generación Millennial (nacida a principios de la década de 1980), junto con la Generación Z y las cohortes de votantes más jóvenes, están firmemente establecidas como generacionales que "no tienen". Sin embargo, en los países del G7, el tamaño combinado de estos grupos está alcanzando rápidamente al de las generaciones nacidas antes de los Millennials. Los dos grupos a ambos lados de la división estarán casi empatados a finales de esta década en conjunto y un poco antes en Estados Unidos.

Suponiendo que la vida no sea económicamente más favorable para los millennials a medida que envejecen (muchos encuentran que los precios de la vivienda están cada vez más fuera de su alcance), esto podría ser un punto de inflexión potencial para la sociedad y comenzar a cambiar los resultados electorales y, por lo tanto, cambiar la política. Este es particularmente el caso cuando reconocemos que los votos a favor del Brexit y Trump en 2016 hicieron que muchos jóvenes se sintieran enojados y alienados por decisiones políticas a las que una considerable mayoría de ellos estaba en contra.

También se destaca que China está buscando restaurar la posición que mantuvo durante gran parte de la historia como potencia económica mundial. Para ilustrar, desde hace dos mil años hasta principios del siglo XIX, el país representó alrededor del 20-30% de la economía mundial. Luego sufrió bajo las potencias coloniales, particularmente en el siglo anterior a que Mao estableciera el estado chino moderno en 1949. A principios de la década de 1960, la participación de China en la economía mundial alcanzó un mínimo histórico del 4%. Ahora ha vuelto al 16%.

Además se vislumbra un choque de culturas e intereses con Occidente, especialmente a medida que China se acerca a ser la economía más grande del mundo. China podría convertirse en la economía más grande del mundo a finales de esta década o poco después. Independientemente, el punto de cruce con los EE. UU. Parece solo una cuestión de tiempo.

A medida que se reduce la brecha económica entre Estados Unidos y China, muchos se preocupan por la llamada "Trampa de Tucídides, que se refiere a la tensión estructural que se produce cuando una potencia nueva reta a otra establecida, que crea las condiciones para que estalle una guerra.

Esto se refiere al hecho de que en 16 ocasiones en los últimos 500 años, una potencia en ascenso ha desafiado al gobernante, y en 12 ocasiones terminó con la guerra. Si bien hoy en día un conflicto militar parece muy poco probable, es probable que se produzca una batalla económica. Es poco probable que el resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre cambie la dirección del viaje. En el transcurso de esta década, es probable que las relaciones se deterioren y se conviertan en un enfrentamiento bipolar, ya que tanto Estados Unidos como China buscan evitar el cerco del otro. Las empresas que han abrazado la globalización se quedarán atrapadas en el medio si las relaciones se deterioran como tememos.