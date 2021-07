Vive y Cree: Las instrucciones de Jesús

Todo envío implica una misión. Toda misión contiene una instrucción. Toda instrucción supone una realización; de lo contrario, ¿para qué asumimos una misión? ¿Para hacer lo que nos da la gana?

La llamada que Jesús nos hace a todos no es exclusiva a una élite religiosa. Todos somos llamados por un nombre y enviados a una misión: anunciar la buena noticia de Cristo en nuestros ambientes. Más que una prédica bíblica fundamentalista, anunciamos a Cristo con nuestra vida, actitudes, acciones, omisiones y decisiones. ¿Qué tanto se parece nuestro actuar al de Cristo?

“Y llama a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja; sino: «Calzados con sandalias y no vistan dos túnicas.»” (Mc 6, 7-9).

Jesús no nos envía solos. No somos islas. Nos envía acompañados y con poder sobre el mal. Jesús es claro: no tomar nada para el camino fuera de lo que realmente es necesario. ¿Por qué insistimos en llevar pesadas cargas materiales y mentales?

Las instrucciones de Jesús nos deben llevar a la reflexión en nuestras comunidades y congregaciones. ¿Llevamos el “pickup” que necesitamos para la misión en zonas rurales, barrios de alto riesgo social o cargamos con el automóvil último modelo? ¿Llevamos el teléfono que necesitamos o cargamos con el más costoso? ¿Llevamos la ropa que necesitamos o cargamos con la marca más cara?

¿Estamos anunciando el culto al consumismo o estamos predicando según las instrucciones de Jesús? “Junten tesoros y reservas en el Cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.” (Mt 6, 20-21). ¿En qué estamos poniendo nuestro corazón?

“«Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar no les reciben y no los escuchan, márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies, en testimonio contra ellos.» (Mc 6, 10-11). Esta instrucción es la más difícil, pues implica el respeto a la libertad de los otros. ¿Entendemos la dimensión de la palabra libertad? ¡Hasta Jesús la respeta!

Nuestro pueblo no necesita predicadores cuya imagen sea una idolatría al consumismo, sino humildes anunciadores de la misericordia, sanación, liberación y bendición de Cristo: “Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.” (Mc 6, 12-13).