Vive y Cree: ¡Me cuadro o me cuadro!

El valor de mi palabra pasa por el filtro de la lealtad. Cuando no soy leal a mi consciencia, difícilmente seré sincero ante las causas y personas con quienes digo identificarme o comprometerme; menos podré comprender el valor de mi palabra.

Toda relación humana implica muestras de lealtad; por medio de ella, puedo descubrir si mi palabra vale o no, ante mí y ante los demás. En esto, la fe tiene mucho que aportar porque si no soy leal a lo que digo creer, ¿a qué o a quién le seré leal?

El camino de una fe edificante otorga mayor libertad para que yo asuma posturas más allá de las paredes del templo, es decir, soy leal a mis principios de lo que es sagrado y bueno en mi relación, familia, amigos, trabajo, comunidad, etc.

Jesús es mi amigo por excelencia, que respeta mi libertad inclusive cuando mi “lealtad” se desvía. Él me tiene paciencia, espera que yo tenga la fuerza para asumir una postura leal ante el compromiso cristiano con lo que es bueno, sagrado e iluminador. ¿Cuánto tiempo más le haré esperar por mi propio bien?

Esa misma paciencia, la tuvo con Nicodemo, un fariseo, magistrado judío y hombre importante, parte de muchos judíos que creían en Jesús, pero no se atrevían a decirlo públicamente por temor a perder el “statu quo” y ser expulsados del templo.

Nicodemo visitaba a Jesús de noche y el maestro le habló: “Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios” (Jn 3, 19-21).

En situaciones rutinarias, cuando Nicodemo buscaba la luz en medio de la oscuridad de la noche; le llegó el momento extremo de mostrar lealtad a sus propios principios, a su fe y a Jesús; se pone de parte de él ante las autoridades y les reclama: “¿Acaso nuestra Ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace?” (Jn 7, 50-51).

Tiempo después, una vez Jesús crucificado y muerto, Nicodemo lleva los perfumes para la preparación del cuerpo y junto a José de Arimatea [quien también seguía en secreto a Jesús] se encargan de darle un entierro digno al maestro (Jn 19, 38-42).

Estoy llamado a intensificar mi lealtad en las pequeñas acciones de mi vida diaria; sin embargo, ésta alcanza sus pruebas más difíciles en situaciones extremas. Son esos momentos de mi vida en donde debo asumir una posición: me cuadro o me cuadro. No tengo otra opción.