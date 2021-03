Vive y Cree: ¿Quién te influencia?

No es lo mismo ver, que ser visto… ni peregrinar para ver, que ver desde la zona de confort. Es posible que esto lo tengan más claro aquellos a quienes hemos llamado “influenciadores”.

Al hablar de los “influenciadores” tenemos que referirnos a Jesucristo, pues independientemente de nuestra creencia o ideología, no podemos negar que la historia del mundo no es la misma antes ni después de Cristo. Él sí influenció y para toda la historia.

Su influencia fue tan grande que rebasó los límites de la que era una pequeña, pobre e insignificante aldea denominada Nazaret. Su fama se extendió hasta la cuna de la sabiduría humana: Grecia. Allá no bastaba Sócrates, Platón o Aristóteles ni la filosofía entera. Buscaban algo más trascendente, más eterno. Era necesario ir a ver al nazareno.

Al acercarse la fiesta de la Pascua [celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto], los pobladores de las aldeas y ciudades de Israel subían en peregrinación hasta el gran templo, ubicado en Jerusalén; sin embargo, no eran los únicos.

“Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús.» Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.

Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad les digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto”. (Jn 12, 20-24).

El ruego de los griegos ocurrió después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando una parte del pueblo que lo aclamó con palmas, estaba a pocos días de gritar ante Poncio Pilatos: ¡Crucifícalo!

¿Cuánto fue el impacto social, personal y visual presencial que generó esa entrada triunfal de Jesús? ¿Qué tiene ese nazareno que genera tantas ganas de ser visto, al punto que unos griegos ruegan para verlo?

Jesús les habla de su “hora”; es decir, esa entrada triunfal que ellos acababan de ver, no era nada en comparación con la gloria que él alcanzaría al entregar su vida en la cruz, pues ahí está la prueba de su amor: Él es el cordero perfecto que —por amor a nosotros— se ofrece en sacrificio al Padre y da muchos frutos.

“«Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí» Decía esto para significar de qué muerte iba a morir” (Jn 12, 32-33). Este diálogo me lleva a preguntarme: ¿En quién o quiénes tengo mi mirada puesta? ¿Realmente quiero ver a Jesús? ¿Me he dejado atraer por él? ¿A mí, quién me influencia?