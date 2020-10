Vivencias del 3 de octubre de 1989 Segundo Golpe en las FFDD

1.- 1989. Algunos de los oficiales fusilados fueron mis compañeros en Namibia cuando nos enviaron a un grupo de 20 oficiales a órdenes de la ONU para apoyar el esfuerzo de la independencia. Al poco tiempo de haber llegado me asignan jefe de una patrulla de 3 capitanes para cruzar la frontera por tierra con Angola para unirnos a otro grupo de miembros de la ONU y nos trasladamos a una ciudad totalmente destruida por la guerra. Lubango todavía era una zona de conflicto. Durante la Guerra civil de Angola la ciudad albergó el cuartel general de SWAPO y fue atacada varias veces por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), llegando a ser en algunos momentos zona "fronteriza" entre los territorios controlados por el gobierno y los dominados por la guerrilla de UNITA apoyada por Sudáfrica.

2.- MISIÓN: Fuimos enviados un grupo bajo mi mando a Angola como parte la UNAVEM I (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola) establecida el 20 de diciembre de 1988 para vigilar la retirada de las tropas y pertrechos cubanos del territorio de Angola conforme a un calendario acordado entre los gobiernos de Angola y Cuba. Coordinamos los patrullajes con el Ejército de Angola y con sus aliados: las fuerzas cubanas.

3.- 1988. Para ese momento yo había viajado varias veces a Cuba a pedirle las armas al Comandante Fidel Castro. El primer viaje con las armas en aviones de la FAP llego antes del 16 de marzo de 1988, fecha del primer golpe militar. Fueron depositadas en la armería de esa unidad. Cuba entregó sin ningún costo: 50.000 fusiles AKA-47, con sus respectivos cargadores y municiones; ametralladoras livianas RPK; ametralladoras antiaéreas cal .14, 5 (4 bocas) morteros de 82mm y cañones sin retroceso de 75mm Todas las armas venían con miles de municiones, lanzacohetes RPG-7, granadas de mano. Este armamento los cubanos lo entregaron a Panamá, sobre la base política de que era la lucha de todo el pueblo.

4.- Desde Angola, la ONU me evacua por enfermedad a Panamá a inicios de mayo de 1989. Soy detenido en el antiguo DENI. Se me hizo una junta disciplinaria por orden de Noriega y en junio me dan la baja de las FFDD.

5.- En octubre después del golpe militar me detienen por supuestamente ser parte de la conspiración del golpe del 3 de octubre de 1989. Nuevamente quedo detenido en el DENI. Me interrogaban sobre la base que el grupo militar de la embajada de los EEUU me contactaba. Después de unas semanas detenido me ponen en libertad al no poder probar las supuestas conexiones.

6.- DESCLASIFICACIONES. Estando en cautiverio (tuve 7 años y medio) me entero, por oficiales presos que habían participado por ambas partes del golpe del 3 de octubre, que unas de las razones del fracaso de la asonada fue que la inteligencia gringa que operaba en Panamá, detectó la infiltración de elementos del PRD en la conspiración militar. Cuadros de la izquierda del PRD habían escrito la proclama que luego fue leída y se hizo pública. Noriega nunca los mandó investigar y menos detener.

7.- Políticamente si el golpe hubiera resultado, el PRD iba a asumir parte del gobierno y los EEUU decidieron abstenerse de apoyar a los golpistas y los dejaron solos a su suerte.

La conclusión sobre la que decidieron no actuar los gringos, fue que era un auto golpe de Noriega.