Nacional - 28/11/25 - 11:16 AM

¡Vuelco de lancha en Cusapín, pero todos salen ilesos. El pueblo los salvó!

Los moradores se lanzaron a ayudar y lograron rescatar a todos de forma inmediata.

 

Por: Edwin Sánchez / Crítica -

Una lancha con ocho pasajeros, entre ellos miembros del Congreso y la Cacica General Elena Cruz, se volcó esta mañana cuando el fuerte oleaje sorprendió a la embarcación que había zarpado alrededor de las 7:00 a.m.

La cosa pudo terminar mal, pero la gente del área reaccionó al instante. Los moradores se lanzaron a ayudar y lograron rescatar a todos de forma inmediata.

Todos están fuera de peligro. Otra muestra de cómo el pueblo siempre está primero cuando toca salvar vidas.

 

 

