Vuelos a Chiriquí a partir del 28 y en octubre, otros 12 destinos

El próximo 28 de septiembre vuelve a conectarse la provincia de Chiriquí con el Hub de las América, ubicado Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras el anuncio de la aerolínea Copa Airlines de iniciar operaciones de tres vuelos por semana.

De acuerdo a lo programado, el vuelo CM 0020 operará inicialmente los lunes, miércoles y viernes, saliendo de Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David las 08:26 a.m.

El vuelo de regreso, CM 0021, partirá a las 9:36 a.m., llegando a las 10:24 a.m.

Para este vuelo, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

La aerolínea sigue los marcos del Centro de Operaciones Controladas, autorizado por el Gobierno de Panamá.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, indicó que este "es un paso importante para retomar el dinamismo y desarrollo económico y turístico de una de las provincias más pujantes de nuestro país".

Los boletos podrán ser adquiridos a través de Copa.com el Centro de llamadas de Copa Airlines y agencias de viajes, desde $69 por trayecto con impuestos incluidos. Otros 12 destinos forman parte de la programación de Copa Airlines para el mes de octubre. Puerto Rico, Guatemala, Punta Cana, República Dominicana; San Pedro Sula, Honduras; Kingston, Jamaica; San Salvador, El Salvador; Santa Cruz, Bolivia; Río de Janeiro, Brasil y a Cartagena, Medellín, Bogotá, Cali, en Colombia.