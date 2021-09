¡WEEE! SE ACABÓ TOQUE DE QUEDA * Discotecas y bares abiertos

Unos 18 meses después, Panamá Metro, Panamá Norte y San Miguelito, así como las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, no serán sometidas a ninguna restricción a causa del Covid-19, a partir del lunes 27 de septiembre. Ya antes se habían levantado en Darién, Bocas del Toro, las comarcas de Guna Yala y Ngäbe-Buglé.

También podrán operar bares y discotecas con un aforo del 80% para los vacunados con esquema completo y el 50% para público en general. Los balnearios, ríos y playas quedarán abiertos y se permitirá el consumo moderado de bebidas alcohólicas.

Publicidad

De igual modo, se permitirá el uso de canchas para ligas de barrio, respetando las medidas de bioseguridad.

Para Panamá Oeste, Chiriquí, Colón y Panamá Este se mantiene toque de queda de 1 a.m. a 4 a.m. pero en Capira y distrito de Chagres, no habrá esa restricción.

Panamá registró ayer 341 casos de Covid-19 y positividad del 4%. Los contagios acumulados suman 464,781.Ayer se registró una defunción y un fallecimiento de fecha anterior, para un total de 7,178 a lo largo de la pandemia

Los hospitalizados suman 227 en salas y 67 en cuidados intensivos.