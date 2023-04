Willie Bermúdez lanza su campaña a la Alcaldía de Panamá

Panamá- Willie Bermúdez, actual representante de corregimiento de Don Bosco, lanzó este lunes su campaña a la Alcaldía de Panamá, con una propuesta que busca impactar los 26 corregimientos del distrito capital de forma integral.

Se trata de una red de microproyectos que conectan los barrios con proyectos como mercados, instalación de Wanda (un atrapa basura) en cuatro de los ríos más importantes de la ciudad capital, tres hospitales para mascotas, espacio público para adultos mayores, parvularios para niños y una red de aceras segura. Todos estos proyectos, dijo Bermúdez, se harán realidad en 24 meses tras amplias consultas ciudadanas.

Publicidad

El objetivo de Bermúdez es replicar el éxito de Don Bosco, que se basó en levantar la autoestima de los residentes con eventos culturales, iniciativas ambientales, arte urbano, mejores espacios públicos, huertos urbanos, y en la pandemia con iniciativas un call center a contagiados, barbero en el barrio y médico de casa en casa, entre otros logros durante sus 4 años de gestión en este corregimiento.

“La ciudad pasa por su peor época por la ausencia de proyectos con visión, la delincuencia se hace sentir cada vez más fuerte en las calles y la falta de empleo y oportunidades para los que más lo necesitan son hoy más evidentes. Les aseguro que de la mano con ustedes podemos cambiar esta ciudad. Tengo la experiencia y sé que con trabajo y voluntad sí se puede lograr”, destacó el precandidato Bermúdez.



Sobre la forma de atender estos problemas sostuvo: “a mí nadie me tiene que contar cómo está realmente la Ciudad de Panamá, la conozco de primera mano. Por eso he tomado la decisión de transformarla desde adentro y devolverle la dignidad con un proyecto visionario, igualitario y con nuevas ideas pensado por y en cada uno de los capitalinos, sin olvidar a nadie, venga de donde venga. No más ciudadanos de segunda.



Bermúdez, que buscar hacer política de forma diferente, destacó que representa "a una nueva generación de personas que nos dedicamos al servicio ciudadano y que creemos firmemente que una nueva ciudad es posible. Vamos adelante con un equipo de personas con buenos valores y principios, a trabajar por los problemas reales de los más necesitados por siempre olvidados”.



El objetivo de Bermúdez es hacer una campaña que se separe de lo mismo de siempre, siguiendo las reglas de la democracia y sin utilizar campaña sucia. “No creo en las malas formas que otros tienen, comprando votos con la plata de los impuestos que pagamos todos”, sentenció sobre el tema.

Bermúdez explicó que “Siempre he tenido presente que mejorando cada corregimiento se construye un mejor distrito, y transformando cada distrito hacemos un mejor Panamá”.

El actual representante de Don Bosco, indicó tener una visión diferente a la de “los políticos de siempre”. También habló de corrupción y envió un mensaje contundente: “si nadie transa, la plata alcanza”.G/c

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Gracias de todo corazón mi gente. Vamos por esa Alcaldía, por ese modelo de ciudad sostenible que merecemos.



Estamos listos para llevar el trabajo que hemos realizado a los 26 corregimientos de Panamá.



Quiero sentirme 26 veces orgulloso.#ElCambioPaLaCity pic.twitter.com/LxDriEq0MS — Willie Bermudez (@WillieBermudezR) April 25, 2023

Contenido Premium: 0