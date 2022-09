¿Y dónde están los bancos en la trama de Odebrecht?

Al menos 14 bancos figuran en las investigaciones del caso #Odebrecht en #Panamá, pero ninguno de sus ejecutivos -salvo uno- figura entre los imputados en el proceso por lavado de dinero, cuya audiencia preliminar arrancó la semana pasada en el Juzgado Tercero Liquidador.

En la lectura de la vista fiscal de 819 páginas se repiten nombres de los bancos que figuran en los 2,757 tomos de la investigación iniciada el 18 de septiembre de 2015.

Publicidad

Entre los establecimientos bancarios figuran: Credicorp Bank, Multicredit Bank, Banco General, Banco Aliado, BBVA, Global Bank, Capital Bank, Banco de Pichincha, Banco Bolivariano, Banvivienda, Banistmo, Banesco, Tower Bank, Banco Aliado, así como otros como el Banco Privado de Andorra, Meil Bank, The Bank of New York, Antigua Overseas Bank y Mundial de Valores.

A pesar que en los bancos hay Comités de Cumplimientos y que muchos de los políticos, exministros, expresidentes y exfuncionarios, eran Personajes Políticamente Expuestos (PEP), los millones de Odebrecht pasaron sin mayores problemas por los bancos, a pesar de que la Ley Bancaria establece que los bancos y demás sujetos supervisados por la Superintendencia, tendrán la obligación de establecer las políticas y procedimientos y las estructuras de controles internos, para prevenir que sus servicios sean utilizados para el delito de blanqueo de capitales.

Los bancos también están obligados a realizar una debida diligencia en sus operaciones con sus clientes particulares y con los recursos de estos que sean objeto de la relación contractual.

Así las cosas, los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal que presentó la fiscal anticorrupción, Ruth Maisel Morcillo Saavedra.

El único banquero que figura en la vista fiscal ya hizo un acuerdo de pena. Las investigaciones revelan que cobraba 0.7% por las transferencias que se iniciaron desde allá por el año 2007.

En tanto, el abogado Alfredo Vallarino destacó que la Fiscalía ha mencionado a 200 sociedades y a la única que le abrieron cargos fue a Ricamar y eso solo indica el nivel de persecución contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Vallarino destacó que a Martinelli se le abrieron 25 procesos y ha cerrado ya 23, lo que revela que hay en su contra lo que se conoce como el Derecho Penal contra el Enemigo, donde la intención no es buscar la verdad de los hechos, sino que el trabajo es condenarte a como dé lugar.

El jurista adelantó que en la semana entrante van a revelar los absurdos de una Fiscalía que pacta acuerdos de penas sin pena y que aduce que Martinelli, en el 2008 y 2009, sin ni siquiera haber sido electo, incurrió en delito por recibir donaciones de campaña.

Para ese tiempo nadie hablaba mal de Odebrecht, pero esas donaciones que recibió la campaña de Martinelli se utilizaron para pagar pautas en TVN. Medcom y periódicos, pero ese dinero es malo para Ricardo, pero es lícito para los medios de comunicación que lo recibieron, según el criterio de la fiscal, cuestionó el penalista.

Contenido Premium: 0