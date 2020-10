¡Ya pa' qué! OMS ahora no apoya encierros

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ahora alega que no deben confiar en los confinamientos para enfrentar rebrotes del Covid-19, después de haber advertido de tener cuidado con la rapidez en que se daban las reaperturas.

“En la OMS no abogamos por los encierros como principal método de control de este virus”, dijo David Nabarro a la revista británica The Spectator. “El único momento en el que creemos que un encierro está justificado es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar, reequilibrar sus recursos, proteger a sus trabajadores de la salud que están agotados, pero en general, preferimos no hacerlo”.

Nabarro señaló los daños colaterales que los cierres están teniendo en todo el mundo, especialmente entre las poblaciones más pobres y a la economía global.

Basta con mirar lo que le ha ocurrido a la industria del turismo, por ejemplo en el Caribe o en el Pacífico, porque la gente no está yendo de vacaciones. Miren lo que le ha sucedido a los pequeños agricultores de todo el mundo debido a que sus mercados se han visto afectados. Miren lo que está sucediendo con los niveles de pobreza. Parece que la pobreza mundial podría duplicarse el año que viene. Parece que la desnutrición infantil se podría duplicar porque los niños no reciben comida en la escuela y sus padres, en las familias pobres, no pueden permitírselo”, dijo Nabarro.

“Esta es una terrible y espantosa catástrofe mundial en realidad”, añadió. “Y por eso hacemos un llamamiento a todos los líderes mundiales: dejen de usar el cierre como su principal método de control, desarrollen mejores sistemas para hacerlo, trabajen juntos y aprendan unos de otros, pero recuerden que los encierros solo tienen una consecuencia que nunca jamás deben menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre”.

Con pocas excepciones, los líderes mundiales siguieron los pasos del régimen comunista chino al responder al brote del virus, imponiendo cierres sin precedentes. Suecia, que no impuso un cierre, no experimentó un resultado adverso en comparación con algunos lugares y naciones que sí lo hicieron.